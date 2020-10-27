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    15 человек наказаны за распространение религиозной литературы в Туркестанской области

    27 Октября 2020, 14:51

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года полицейскими ДП Туркестанской области за незаконное распространение запрещенных материалов религиозного содержания к административной ответственности привлечены 15 местных жителей. Всего в отношении правонарушителей судом наложены административные штрафы в размере более миллиона тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

    К примеру, в ходе мониторинга социальных сетей на странице одного из пользователей «ВКонтакте» сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области обнаружили запрещённый контент религиозного характера. В результате, решением суда за распространение запрещенных материалов религиозного содержания, жителя Сайрамского района признали виновным по статье 490 ч.3 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях» и привлекли к административному штрафу в размере 194 460 тенге.

    Далее при мониторинге интернет-пространства внимание полицейских привлекла публикация на странице пользователя социальной сети «ВКонтакте», которая распространяла идеологию запрещенного деструктивного религиозного течения. Данные аудиозаписи и лекции содержали пропаганду и агитацию к насильственному изменению конституционного строя, к призыву нарушения целостности страны, подрыву безопасности государства и разжиганию розни.

    Постановлением суда житель г. Туркестана признан виновным по статье 453 ч.2 КоАП РК «Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Республики Казахстан продукции средств массовой информации, а равно иной продукции» и привлечен к административному штрафу в размере 55 560 тенге.

    В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о привлечении административной и уголовной ответственности. Если же вы владеете какой-либо информацией о подобных преступлениях, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Борьба с преступностью Религия
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