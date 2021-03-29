Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    15 человек арестовала полиция за вербовку девушек для занятия проституцией в Бахрейне

    29 Марта 2021, 11:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК Адилов Санжар рассказал о результатах расследования транснациональной преступной группы, которая вербовала девушек и отправляла их за рубеж для занятия проституцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следственным департаментом МВД расследуется уголовное дело в отношении организаторов и участников транснациональной организованной группы из числа граждан Казахстана, России и Бахрейна, которые с 2016 по 2020 годы на территории нашей страны занимались вербовкой и отправкой девушек для занятия проституцией в Королевство Бахрейн. Всего установлено 39 потерпевших, являющихся жителями Шымкента и Туркестанской области», - сообщил Санжар Адилов на брифинге в МВД.

    По его словам, всего признаны подозреваемыми 19 лиц, из которых арестовано 15, объявлены в международный розыск трое.

    «Установлено также местонахождение 6 граждан РК, которые также были вовлечены в этот незаконный преступный бизнес и при взаимодействии МВД и Генеральной прокуратуры девушки смогли вернуться домой из Бахрейна, Турции, ОАЭ», - заключил спикер.

    Напомним, в феврале 2020 года Посольство РК в Королевстве Саудовская Аравия при содействии полиции Бахрейна помогло освободить 21 гражданку Казахстана от сексуального рабства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью Ближний Восток МВД РК Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нетрезвый житель Петропавловска заехал на пешеходную улицу и снес фонарь
    Полицейские усиленно готовятся к выпускным вечерам в Таразе
    Нанесшего супруге ножевые ранения костанайца задержали полицейские
    «Ухажер» из сайта знакомств ограбил жительницу Уральска на первом свидании
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске