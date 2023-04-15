15 авиарейсов задержаны из-за непогоды в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за погодных условий задержаны 15 авиарейсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК.

По причине неблагоприятных метеоусловий задерживаются следующие рейсы:

«Эйр Астана»:

- КС 852 Астана – Алматы;

- КС336 Костанай – Астана;

- КС 851D Алматы – Астана;

«SCAT»:

- DV 766 Атырау – Астана;

- DV 755 Астана – Тараз;

- DV 713 Алматы – Астана;

- DV 714 Астана – Алматы;

- DV 784 Усть-Каменогорск – Астана;

«Fly Arystan»:

- КС 7375 Астана – Актау;

- КС 7342 Костанай - Астана

- КС 7376 Актау – Астана;

- КС 7123 Алматы – Караганда;

- КС 7316 Кызылорда – Астана;

- КС 7152 Семей – Алматы;

«Pegasus Airlines»:

- РС 229 Астана – Стамбул.

Пассажирам рекомендуется заблаговременно проверять статус рейсов на сайте или через справочную службу авиакомпаний либо аэропорта вылета.



