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    15 авиарейсов задержаны из-за непогоды в Казахстане

    15 Апреля 2023, 16:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за погодных условий задержаны 15 авиарейсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК.

    По причине неблагоприятных метеоусловий задерживаются следующие рейсы:

    «Эйр Астана»:

    - КС 852 Астана – Алматы;

    - КС336 Костанай – Астана;

    - КС 851D Алматы – Астана;

    «SCAT»:

    - DV 766 Атырау – Астана;

    - DV 755 Астана – Тараз;

    - DV 713 Алматы – Астана;

    - DV 714 Астана – Алматы;

    - DV 784 Усть-Каменогорск – Астана;

    «Fly Arystan»:

    - КС 7375 Астана – Актау;

    - КС 7342 Костанай - Астана

    - КС 7376 Актау – Астана;

    - КС 7123 Алматы – Караганда;

    - КС 7316 Кызылорда – Астана;

    - КС 7152 Семей – Алматы;

    «Pegasus Airlines»:

    - РС 229 Астана – Стамбул.

    Пассажирам рекомендуется заблаговременно проверять статус рейсов на сайте или через справочную службу авиакомпаний либо аэропорта вылета.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Транспорт
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