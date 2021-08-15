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15 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

15 Августа 2021 08:00
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15 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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93 года назад (1928-1994) родился КАИРБЕКОВ Гафу - казахстанский поэт, народный писатель Казахстана.

Родился в Тургайской (ныне - Костанайской) области. Окончил Казахский педагогический институт имени Абая.

Трудовая деятельность: возглавлял редакцию поэзии Казахского государственного издательства; замещал главного редактора газеты «Қазақ әдебиеті», заведовал отделом поэзии издательства «Жазушы»; в 1968-1973 годах руководил секцией поэзии Союза писателей Казахстана; в последующие годы был заместителем главного редактора журнала «Жулдыз»; был президентом Ассоциации поэтов Союза писателей Казахстана.

Его первый сборник стихов «Ровесники» вышел в 1954 году. Затем одна за другой появляются его поэтические книги: «Иван-рыбак (1955), «Косбасар» (1957), «Горы говорят» (1959), «Аральские мотивы» (1961), «О ровесниках» (1961), «Разговор с Солнцем» (1964), «Избранное» (1964), «Подземные звезды» (1965), «Аул большевиков» (1967), «Родные травы» (1967). В 1967 году вышел сборник очерков «В горах Каркаралы». Большой резонанс вызвала поэма «Дала қоңырауы» («Степной колокол»), вдохновенно воспевшая жизнь и творчество выдающегося просветителя Ибрая Алтынсарина.

Г. Каирбеков перевел на казахский язык стихи и поэмы А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Дж. Байрона, Н.А. Некрасова, Т. Шевченко, А. Мицкевича, Ш. Петефи, С. Есенина, А. Твардовского, Мактумкули, Рудаки и других. Его перу принадлежат также переводы третьего тома «Войны и мира» Л.Н. Толстого, рассказов и повестей И. Франко, В.Г. Короленко, И.А. Бунина.

За поэтический сборник «Жұлдызды тағдырлар» («Звездные судьбы») в 1980 году был удостоен звания лауреата Государственной премии Республики Казахстан. Награжден орденами и медалями «За трудовое отличие», «За освоение целинных земель», удостоен почетного звания «Народный писатель Казахстана».

91 год назад (1930-1992) родился КАЛДАЯКОВ Шамши - популярный казахский композитор, народный артист Казахстана, автор действующего гимна Казахстана.

Уроженец Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Капыланбекский зооветеринарный техникум в Сарыагаше, Ташкентское музыкальное училище, Алматинскую государственную консерваторию. С раннего детства проявлял незаурядные способности, демонстрируя свои таланты на различных торжествах и конкурсах, где нередко удостаивался самых высоких и почетных наград. Уже в юношеские годы он начал сочинять свои первые песни.

В годы войны мальчишкой работал на тракторе, потом поступил в Капланбекский зооветеринарный техникум. По окончании был направлен работать зоотехником в Актюбинскую область. Службу проходил на Сахалине. Вернувшись из армии, поступил в Ташкентское музучилище, но не окончил его. Переехал в Алма-Ату, где стал студентом консерватории в 1956 году (класс композиции профессора В.В. Великанова).

Биография, личная жизнь и творчество Шамши Калдаякова заинтересовали весь СССР, когда он написал песню «Менің Қазақстаным» («Мой Казахстан»). Он положил слова Жумекена Нажимеденова на музыку, и получилась композиция, в которую казахстанцы просто влюбились. Впоследствии она стала гимном республики.

Талантливый казахский композитор умер 29 февраля 1992 года в Алматы. В память о композиторе в Казахстане появился Международный фестиваль песен его имени под названием «Менің Қазақстаным». В его творчестве сочетаются мотивы вальса и казахского фольклора, поэтому автора гимна и сейчас зовут королем казахского вальса.

Именем Калдаякова названы улицы в Актобе, Шымкенте, Нур-Султане, Алматы и Центральный концертный зал в Алматы. В 2006 году ему был установлен памятник на родине в Шымкенте на улице его имени. В 2010 году к 80-летнему юбилею знаменитого земляка в центре Шымкента построили целый комплекс «Мир Шамши». В центре - новый памятник королю казахского вальса. Именем Шамши Калдаякова названо село в Каргалинском районе Актюбинской области.

58 лет назад (1963) родилась ТЛЕВЛЕСОВА Сауле Январбековна - президент Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) Евразийской патентной организации.

Родилась в г. Алматы. Окончила Московский государственный университет, международное право (1986); Московский государственный университет, юрист (1993).

Трудовая деятельность: слушатель Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, Москва (1993-1994); старший эксперт юридического отдела Администрации Президента РК (1995-1996); второй секретарь постоянного представительства РК в Женеве (1996-1997); консультант по авторскому праву (национальное законодательство) Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) (1997-2001); руководитель программ отдела некоторых стран Европы и Азии ВОИС (2001-2013); начальник отдела стран Кавказа, Центральной Азии и Восточной Европы департамента стран с переходной и развитой экономикой, ВОИС (2013-2016).

На занимаемой должности - с февраля 2016 года.

54 года назад (1967) родился БАРЛЫБАЕВ Ерлан Хайланович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, председатель Комитета по аграрным вопросам.

Уроженец Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, ревизия и контроль (1991); Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», доктор делового администрирования (2014).

Трудовая деятельность: заместитель главного бухгалтера управления рабочего снабжения Министерства энергетики РК (1990-1992); президент компании «БАЕР» (1992-2002); председатель правления АО «Сүт», г. Павлодар (2002-2008); заместитель председателя правления по экономике и финансам АО «ГорЭлектроСеть», г. Экибастуз (2009-2010); заместитель председателя правления по международным вопросам НЭПК «Атамекен» (2010-2011); председатель Совета директоров АО «ГорЭлектроСеть» (2010-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по аграрным вопросам (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2013).
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