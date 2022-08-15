Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
15 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»
15 Августа 2022 07:00

15 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ


В 1944 году был создан Казахский государственный женский педагогический институт. Отличительной особенностью института было то, что в нем обучались в основном дети-сироты, дети чабанов, колхозников, рабочих из отдаленных сельских районов Казахстана. Основной контингент на 80-90% составляли девушки из сельской местности. В институте было создано три факультета: физико-математический, исторический, казахского языка и литературы. Первый набор составил 75 человек. Первым ректором института была назначена Т.М. Мырзабекова.

В 1961 году на карте Казахстана появились два новых города - Шахтинск и Абай.

Шахтинск - город областного подчинения в Карагандинской области Казахстана. Возникновение поселка связано с освоением Тентекского месторождения высококачественного коксующегося угля. Расположен в 28 км к западу от железнодорожной станции Карабас (на линии Караганда - Моинты), в 50 км к юго-западу от Караганды на берегу одного из притоков Нуры - Тентек.

Абай (до 1961 - поселок Шерубай-Нұра) - город в Карагандинской области Казахстана. C 2002 года - центр Абайского района Карагандинской области. Город располагается недалеко от железнодорожной станции Карабас, в 30 км к юго-западу от Караганды. Через город проходит автомобильная трасса Караганда - Жезказган - Кызылорда.

В 2001 году в целях обеспечения комплексного развития столицы Республики Казахстан утвержден проект генерального плана города Астаны, разработанный исследовательской группой Японского агентства по международному сотрудничеству с основными технико-экономическими показателями.

В 2011 году Театр песни и танца «Фараб» столичного Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина завоевал главный приз XX международного фольклорного фестиваля «Варна-2011» в Болгарии.

На участие в фестивале подали заявки 34 творческих коллектива из 24 стран, из которых в финальную часть конкурса было отобрано 8 лучших.

В 2012 году в Алматы, перед Дворцом спорта им. Б. Шолака, состоялось торжественное открытие новой достопримечательности города - 300-килограммовой медали. Огромная медаль установлена с целью вовлечения в спорт молодежи, а также в благодарность казахстанцам, сумевшим завоевать награды на ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне (Великобритания).

В 2014 году фонд Восточно-Казахстанской областной универсальной библиотеки имени Абая в Семее пополнили произведения великого казахского просветителя Абая и Мухтара Ауэзова в переводе на немецкий язык.

В 2016 году в бразильском городе Рио-де-Жанейро на XXXI Летних Олимпийских играх казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова завоевала бронзовую медаль в тройном прыжке, прыгнув в пятой попытке на 14,74 метра. Золото в этом виде соревнований досталось колумбийской спортсменке Кэтрин Ибаргуэн, серебро - венесуэлке Юлимар Рохас.

В 2016 году Международное антиядерное движение «Невада-Семей» создало новое подразделение Международный антиядерный молодежный альянс, приоритетной и актуальной целью которого является привлечение молодежи Казахстана и всей планеты к борьбе за мир, свободный от войн, насилия и угроз.

В 2017 году в Кабардино-Балкарии в рамках Армейских международных игр завершился конкурс «Эльбрусское кольцо». Участие в состязаниях принимали команды из Казахстана, России, Китая, Марокко, Узбекистана и Ирана.

По итогам конкурса в общекомандном зачете казахстанские военнослужащие стали обладателями второго места. За 10 соревновательных дней они прошли маршрут протяженностью 105 км с общим перепадом 3,5 км, преодолели 8 горных перевалов, 7 ледников, 3 горные реки, совершили восхождение на высшую точку европейского континента - вершину горы Эльбрус.

В 2019 году родившийся без ног юный казахстанец Али Турганбеков (казахстанский «Ник Вуйчич») вручилсуперкубок УЕФА победителям в лице игроков английского «Ливерпуля».

А. Турганбеков был специально приглашен на матч суперкубка УЕФА между Ливерпулем и Челси. До матча он успел побывать на закрытых тренировках команд, пообщаться с их лидерами.


Читайте также
Фильм венгерского режиссера об Ашаршылык покажут в 2023 году
19 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»
19 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»
18 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»
17 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»
17 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»
Где в Алматы можно найти древние монеты
Ценные архивные документы передала Казахстану Турция
Новости партнеров
Популярное
1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
5 Можно ли казахстанцам плевать в урну

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Марат Шибутов
Школьная форма особо не нужна
Архив