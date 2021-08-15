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15 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

15 Августа 2021 07:00
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15 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ

День спорта в Казахстане

Отмечается согласно Указу Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева от 15 ноября 2003 года в третье воскресенье августа и отмечается ежегодно с 2004 года.

Праздник появился как дань уважения спорту, который в Казахстане имеет очень широкую поддержку со стороны государства. Развитию спорта в Казахстане способствует политика, направленная на расширение массового спортивного движения, поощрение спортивных достижений.

СОБЫТИЯ

В 1944 году был создан Казахский государственный женский педагогический институт. Главной спецификой института являлось то, что в нем обучались в основном дети-сироты, дети чабанов, колхозников, рабочих из отдаленных сельских районов Казахстана. Основной контингент на 80-90% составляли девушки из сельской местности. В институте было создано три факультета: физико-математический, исторический, казахского языка и литературы. Первый набор составил 75 человек. Первым ректором института была назначена Т.М. Мырзабекова.

В 1961 году на карте Казахстана появились два новых города - Шахтинск и Абай.

Шахтинск - город областного подчинения в Карагандинской области Казахстана. Возникновение поселка связано с освоением Тентекского месторождения высококачественного коксующегося угля. Расположен в 28 км к западу от железнодорожной станции Карабас (на линии Караганда - Моинты), в 50 км к юго-западу от Караганды на берегу одного из притоков Нуры - Тентек.

Абай (до 1961 - поселок Шерубай-Нұра) - город в Карагандинской области Казахстана. C 2002 года - центр Абайского района Карагандинской области. Город располагается недалеко от железнодорожной станции Карабас, в 30 км к юго-западу от Караганды и в 8 км от Абая. Через город проходит автомобильная трасса Караганда – Жезказган - Кызылорда.

В 2001 году в целях обеспечения комплексного развития столицы Республики Казахстан утвержден проект генерального плана города Астаны, разработанный исследовательской группой Японского агентства по международному сотрудничеству с основными технико-экономическими показателями.

В 2011 году Театр песни и танца «Фараб» столичного Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина завоевал главный приз XX международного фольклорного фестиваля «Варна-2011» в Болгарии.

На участие в фестивале подали заявки 34 творческих коллектива из 24 стран, из которых в финальную часть конкурса было отобрано 8 лучших.

В 2012 году в Алматы, перед Дворцом спорта им. Б. Шолака, состоялось торжественное открытие новой достопримечательности города - 300-килограммовой медали. Огромная медаль установлена с целью вовлечения в спорт молодежи, а также в благодарность казахстанцам, сумевшим завоевать награды на ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне (Великобритания).

В 2014 году фонд Восточно-Казахстанской областной универсальной библиотеки имени Абая в Семее пополнили произведения великого казахского просветителя Абая и Мухтара Ауэзова в переводе на немецкий язык. В торжественной обстановке бесценный дар в руки акима Семея передал первый секретарь посольства Германии в Казахстане, руководитель отдела культуры и прессы Джонни Крамер. В ответ членам делегации вручены великолепные книжные издания, рассказывающие об обычаях и традициях казахского народа, а городской ансамбль «Айнхайт» немецкого этнокультурного центра «Возрождение» исполнил для гостей песни на стихи великого Гете.

В 2016 году в бразильском городе Рио-де-Жанейро на XXXI Летних Олимпийских играх казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова завоевала бронзовую медаль в тройном прыжке, прыгнув в пятой попытке на 14,74 метра. Золото в этом виде соревнований досталось колумбийской спортсменке Кэтрин Ибаргуэн (прыгнула на 15,17 метра), серебро - венесуэльке Юлимар Рохас (14,98 метра).

В 2016 году Международное антиядерное движение «Невада-Семей» создало новое подразделение Международный антиядерный молодежный альянс, приоритетной и актуальной целью которого является привлечение молодежи Казахстана и всей планеты к борьбе за мир, свободный от войн, насилия и угроз.

В 2017 году в Кабардино-Балкарии в рамках Армейских международных игр завершился конкурс «Эльбрусское кольцо». Участие в состязаниях принимали команды из Казахстана, России, Китая, Марокко, Узбекистана и Ирана.

По итогам конкурса в общекомандном зачете казахстанские военнослужащие стали обладателями второго места. За 10 соревновательных дней они прошли маршрут протяженностью 105 км с общим перепадом 3,5 км, преодолели 8 горных перевалов, 7 ледников, 3 горные реки, совершили восхождение на высшую точку европейского континента - вершину горы Эльбрус.

В 2019 году родившийся без ног юный казахстанец Али Турганбеков (казахстанский «Ник Вуйчич») вручил суперкубок УЕФА победителям в лице игроков английского «Ливерпуля».

А. Турганбеков был специально приглашен на матч суперкубка УЕФА между Ливерпулем и Челси. До матча он успел побывать на закрытых тренировках команд, пообщаться с их лидерами.
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#История Казахстана   #Дата  
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