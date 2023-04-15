Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Календарь Казинформа

    15 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

    15 Апреля 2023, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день искусства (World Art Day)

    Учрежден Международной ассоциацией искусства (IAA) и впервые отмечался в 2012 году. 15 апреля выбрано в качестве даты потому, что в этот день в 1452 году родился Леонардо да Винчи, выдающийся итальянский художник. Несмотря на то, что он считал себя в первую очередь ученым, а потом уже художником, его вклад в развитие изобразительного искусства неоспорим. Да Винчи был выбран как символ мира, свободы самовыражения, толерантности, братства и мультикультурализма, а также связи искусства с другими сферами человеческой деятельности.

    Международный день культуры

    Учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года Пакта Рериха - международного договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников. С инициативой учредить Международный день культуры (World Day of Culture) 15 апреля выступила в 1998 году Международная Лига защиты культуры - общественная организация, образованная в 1996 году Международным центром Рерихов.

    День экологических знаний

    Отмечается обычно по инициативе национальных природоохранных организаций в каждой стране. История праздника начинается в 1992 году, когда прошла Конференция Организации Объединенных Наций в Рио-де-Жанейро по обсуждению проблем окружающей среды.

    Основная цель проведения Дня экологических знаний - это продвижение экологических знаний и формирование экологической культуры населения планеты, воспитание уважительного отношения к природе и ее ресурсам.

    Всемирный день цирка (World Circus Day)

    Крупнейший в мире праздник, объединяющий цирковых артистов и других людей, имеющих отношение к цирку, из разных стран, отмечается в третью субботу апреля с 2010 года по инициативе Европейской цирковой ассоциации и Всемирной федерации цирка.

    Основная его задача - популяризовать цирковое искусство и порадовать его поклонников новыми представлениями и программами.

    СОБЫТИЯ

    В 1925 году на состоявшемся в Кызылорде V съезде Советов Киргизской (Казахской) АССР по предложению Ахмета Байтурсынова принято решение о возвращении исторического самоназвания казахов «қазақ». На всех официальных документах вместо «Киргизской АССР» отныне стали писать «Казахская АССР».

    В 1993 году в связи с установлением дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Королевством Бельгия в г. Брюсселе было открыто Посольство Республики Казахстан в Королевстве Бельгия.

    В 2005 году в Лондоне состоялось официальное открытие представительства АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» (Продкорпорация) Республики Казахстан в Великобритании.

    Основной целью создания и деятельности представительства является обеспечение ее взаимодействия с британскими и международными зерновыми компаниями, а также развитие сотрудничества в сфере торговли зерном и продуктами его переработки.

    В 2008 году впервые в истории казахстанская яхта «Шокан Валиханов» совершила переход через Атлантический океан.

    Команда яхты преодолела по кругосветному маршруту более 5 000 км через Атлантику за три недели. Переход через океан казахстанцы начали с Канарских островов 25 марта 2008 года. Сообщение об окончании похода пришло в офис ЦАГО 15 апреля, когда казахстанское судно пришвартовалось к берегам Барбадоса. Все четыре человека экипажа были представлены к награде - Полярной звезде III степени.

    В 2010 году АО «Казпочта» ввело в обращение на территории Казахстана художественную почтовую марку, на которой изображен мемориал Славы, находящийся в алматинском парке 28 гвардейцев-панфиловцев, проявивших героизм в боях за оборону Москвы. Печать марки выполнена офсетным способом в четыре краски, перфорация - гребенчатая, номинал - 32 тенге. Художник - Данияр Мухамеджанов, дизайн штемпеля, которым была погашена марка, выполнен Михаилом Лихобабиным. На штемпеле изображен Вечный огонь.

    В 2016 году в Астане открылось официальное представительство ралли «Шелковый путь». Подобные офисы находятся в Москве, Париже и Пекине. Наряду с коллегами из международных представительств, сотрудникам казахстанского офиса предстоит решать вопросы подготовки и проведения масштабной гонки на государственном уровне.

    В 2017 году в г. Актау открылось представительство Литвы, расположившееся в здании национальной морской судоходной компании «Казмортрансфлот». Пост почетного консула Литовской Республики в Мангистауской области занял Марат Орманов.

    В 2018 году Казахстан впервые принял участие в Лондонской книжной ярмарке, на которой состоялась презентация программы «Рухани жаңғыру» и произведений классиков казахской литературы - Мухтара Ауэзова, Оралхана Бокеева и Герольда Бельгера. Все они были переведены на английский язык британскими переводчиками Саймоном Холлингсвортом и Саймоном Гейганом при содействии Казахского ПЕН-клуба.

    В 2019 году на открывшейся в Пекине одной из крупнейших ежегодных туристических выставок в мире China Outbound Travel & Tourism Market (COTTM) был представлен казахстанский туристический потенциал. 11 казахстанских туристических операторов, работающих с Китаем, принимали участников выставки в павильоне площадью 66 кв. м, где был установлен стенд с информацией о Республике Казахстан, туристических маршрутах и продукцией РК.

    В 2021 году в Японии была создана Ассоциации казахов. Первая такого рода общественная организация в Японии создана с целью объединения проживающих в стране граждан Казахстана и этнических казахов (қандастар) для поддержания контактов и взаимной поддержки.

    В качестве основных направлений деятельности Ассоциации определены налаживание делового взаимодействия, реализация культурно-гуманитарных проектов и информационная поддержка казахстанско-японского сотрудничества.

    В 2022 году в Национальном музее РК открылась выставка уникальных рукописей на тюркских, староказахском, чагатайском, персидском, арабском языках. В целом представлено 32 рукописи. Самыми ценными являются Коран, подлинник хранится в музее в Стамбуле, и книга «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме», написанная на староказахском языке. Подлинник хранится в музее в Британии.

    В 2022 году в Российской национальной библиотеке состоялась торжественная церемония открытия книжной выставки, посвященной 150-летию казахского общественного деятеля, ученого лингвиста Ахмета Байтурсынова и 125-летию выдающегося писателя, академика Мухтара Ауэзова.

    На выставке были представлены более 100 различных уникальных экспозиций, в частности оригинал программной статьи Ахмета Байтурсынова в первом номере газеты «Qazaq» от 2 февраля 1913 года, русский букварь Мухтара Ауэзова для казахских детей «Новый аул» 1929 года издания.

    В 2022 году в Алматы состоялось открытие памятника народной артистке СССР Розе Баглановой. Мероприятие прошло в рамках празднования 100-летия выдающейся оперной и эстрадной певицы Розы Баглановой.

    Бронзовый памятник высотой 4,8 м. установлен в Медеуском районе перед зданием Казахской государственной филармонии имени Жамбыла, в стенах которой Роза Багланова выступала с 1949 по 1960 годы. Авторами памятника из бронзы и гранита стали скульпторы Газиз Ешкенов, Айдар Жамхан и Улагат Акжолтай.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Дата
    Новости по теме
    Новости по теме
    23 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    23 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
    22 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    22 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
    3 Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    4 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    5 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    Новости партнеров