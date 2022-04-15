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    15 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

    15 Апреля 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день искусства (World Art Day)

    Учрежден Международной ассоциацией искусства (IAA) и впервые отмечался в 2012 году. 15 апреля выбрано в качестве даты потому, что в этот день в 1452 году родился Леонардо да Винчи, выдающийся итальянский художник. Несмотря на то, что он считал себя в первую очередь ученым, а потом уже художником, его вклад в развитие изобразительного искусства неоспорим. Да Винчи был выбран как символ мира, свободы самовыражения, толерантности, братства и мультикультурализма, а также связи искусства с другими сферами человеческой деятельности.

    Международный день культуры

    Учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года Пакта Рериха - международного договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников. С инициативой учредить Международный день культуры (World Day of Culture) 15 апреля выступила в 1998 году Международная Лига защиты культуры - общественная организация, образованная в 1996 году Международным центром Рерихов.

    День экологических знаний

    Отмечается обычно по инициативе национальных природоохранных организаций в каждой стране. История праздника начинается в 1992 году, когда прошла Конференция Организации Объединенных Наций в Рио-де-Жанейро по обсуждению проблем окружающей среды.

    Основная цель проведения Дня экологических знаний - это продвижение экологических знаний и формирование экологической культуры населения планеты, воспитание уважительного отношения к природе и ее ресурсам.

    СОБЫТИЯ

    В 1925 году на состоявшемся в Кызылорде V съезде Советов Киргизской (Казахской) АССР по предложению Ахмета Байтурсынова принято решение о возвращении исторического самоназвания казахов «қазақ». На всех официальных документах вместо «Киргизской АССР» отныне стали писать «Казахская АССР».

    В 1993 году в связи с установлением дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Королевством Бельгия в г. Брюсселе было открыто Посольство Республики Казахстан в Королевстве Бельгия.

    В 2005 году в Лондоне состоялось официальное открытие представительства АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» (Продкорпорация) Республики Казахстан в Великобритании.

    Основной целью создания и деятельности представительства является обеспечение ее взаимодействия с британскими и международными зерновыми компаниями, а также развитие сотрудничества в сфере торговли зерном и продуктами его переработки.

    В 2006 году обществом писателей и деятелей искусства Турции (ТЮРКСАВ) Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев награжден премией «За служение тюркскому миру» по итогам 2005 года.

    Награда «За служение тюркскому миру» вручена представителям посольства Республики Казахстан экс-президентом Турции и влиятельным мировым политиком Сулейманом Демирелем для последующей передачи Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву.

    В 2008 году впервые в истории казахстанская яхта «Шокан Валиханов» совершила переход через Атлантический океан.

    Команда яхты преодолела по кругосветному маршруту более 5 000 км через Атлантику за три недели. Переход через океан казахстанцы начали с Канарских островов 25 марта 2008 года. Сообщение об окончании похода пришло в офис ЦАГО 15 апреля, когда казахстанское судно пришвартовалось к берегам Барбадоса. Все четыре человека экипажа были представлены к награде - Полярной звезде III степени.

    В 2010 году АО «Казпочта» ввело в обращение на территории Казахстана художественную почтовую марку, на которой изображен мемориал Славы, находящийся в алматинском парке 28 гвардейцев-панфиловцев, проявивших героизм в боях за оборону Москвы. Печать марки выполнена офсетным способом в четыре краски, перфорация - гребенчатая, номинал - 32 тенге. Художник - Данияр Мухамеджанов, дизайн штемпеля, которым была погашена марка, выполнен Михаилом Лихобабиным. На штемпеле изображен Вечный огонь.

    В 2016 году в Астане открылось официальное представительство ралли «Шелковый путь». Подобные офисы находятся в Москве, Париже и Пекине. Наряду с коллегами из международных представительств, сотрудникам казахстанского офиса предстоит решать вопросы подготовки и проведения масштабной гонки на государственном уровне.

    В 2017 году в г. Актау открылось представительство Литвы, расположившееся в здании национальной морской судоходной компании «Казмортрансфлот». Пост почетного консула Литовской Республики в Мангистауской области занял Марат Орманов.

    В 2018 году Казахстан впервые принял участие в Лондонской книжной ярмарке, на которой состоялась презентация программы «Рухани жаңғыру» и произведений классиков казахской литературы - Мухтара Ауэзова, Оралхана Бокеева и Герольда Бельгера. Все они были переведены на английский язык британскими переводчиками Саймоном Холлингсвортом и Саймоном Гейганом при содействии Казахского ПЕН-клуба.

    В 2019 году на открывшейся в Пекине одной из крупнейших ежегодных туристических выставок в мире China Outbound Travel & Tourism Market (COTTM) был представлен казахстанский туристический потенциал. 11 казахстанских туристических операторов, работающих с Китаем, принимали участников выставки в павильоне площадью 66 кв. м, где был установлен стенд с информацией о Республике Казахстан, туристических маршрутах и продукцией РК.

    В 2021 году в Японии была создана Ассоциации казахов. Первая такого рода общественная организация в Японии создана с целью объединения проживающих в стране граждан Казахстана и этнических казахов (қандастар) для поддержания контактов и взаимной поддержки.

    В качестве основных направлений деятельности Ассоциации определены налаживание делового взаимодействия, реализация культурно-гуманитарных проектов и информационная поддержка казахстанско-японского сотрудничества.

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