15,3 млн россиян живут за чертой бедности

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Численность населения с доходами ниже границы бедности в России за 2022 год сократилась на 0,7 млн до 15,3 млн, это 10,5% жителей страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Численность населения с доходами ниже границы бедности в 2022 году - 15,3 млн человек, или 10,5% жителей страны. По сравнению с 2021 года доля малоимущего населения страны сократилась на 0,7 млн человек - с 16,0 млн до 15,3 млн человек - или на 0,5 п. п. (с 11,0% в 2021 году до 10,5% в 2022 году)», - говорится в сообщении на сайте Росстата.

Как пояснили в Росстате, граница бедности в целом за 2022 год составила 13 тысяч 545 рублей.

Денежные доходы населения в 2022 году, по данным статистической службы, составили 79,1 трлн рублей, и увеличились за год на 12,2%. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения выросли в 2022 году на 12,4% по сравнению с 2021 годом до 45 тысяч 272 рублей Среднемесячная начисленная заработная плата в номинальном выражении в 2022 году составила 64 тысячи 191 рубль, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 12,6%. Доля социальных выплат в структуре доходов в 2022 году составила 20,7%.

Кроме того, доля доходов, связанных с оплатой труда, выросла на 4,8 трлн рублей - с 40,4 трлн рублей в 2021 году до 45,2 трлн рублей в 2022 году, составив 57,2% в структуре доходов в 2022 году. Доходы от предпринимательской деятельности выросли на 989,2 млрд рублей до 4,9 трлн рублей.

При этом в Росстате отметили снижение реальных денежных доходов населения в первые три квартала 2022 года и небольшой рост в IV квартале. В целом за 2022 год реальные денежные доходы снизились по сравнению с 2021 годом на 1,4%, а реальные располагаемые денежные доходы - на 1%. Среди причин, которые выделил Росстат, - высокая инфляция, а также эффект высокой базы 2021 года, когда в большинстве отраслей был зафиксирован восстановительный рост после пандемии.



