149 населенных пунктов находятся на контроле из-за паводков в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Готовность к весенним паводкам показали карагандинские спасатели вице-министру ЧС Марату Кульдикову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Казахстане проходит республиканское командно-штабное учение «Көктем-2023». Штаб по координации и руководству учением находится в Караганде. Руководитель – вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Марат Кульдиков. Главная цель учения – минимизация последствий от паводка в населённых пунктах, подверженных подтоплениям. На учение привлечены подразделения министерств по ЧС, внутренних дел, местные исполнительные органы, службы гражданской защиты, воинские части Национальной гвардии и Минобороны. В этом году во время учения проводятся противопаводковые мероприятия.

«С 2 по 3 марта на всей территории республики проходит командно-штабное учение «Көктем-2023». В этом году мы внесли изменения с учётом анализа прошедшего паводкового периода. Местные исполнительные органы заранее подготовили места для вывоза снега, во время учения очищаются дренажные водопропускные сооружения, подготавливаются инертные материалы. То есть все отрабатывается на практике», – пояснил начальник департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман Оразалин.

В Карагандинской области первый день учения прошел в селе Садовом Бухар-Жырауского района.

Здесь состоялись смотры готовности сил и средств аварийно-спасательных служб и формирований, развёртывание полевого лагеря, выполнение задач по спасению людей из воды, по подрыву и резке льда на реке Нуре, работы по вывозу снега, подготовке арыков, каналов к пропуску паводковых вод.

«Мы готовы к чрезвычайным ситуациям. В наши обязанности входит оказание первой помощи и транспортировка в медучреждения в случае необходимости. В одной бригаде четыре человека — врач, фельдшер, водитель и психолог. Мы постоянно принимаем участие в подобных учениях, оказываем помощь условно пострадавшим и обмениваемся опытом с коллегами», — сказал врач Центра медицины катастроф Карагандинской области Ерген Кудайбергенов.

По информации ДЧС по Карагандинской области, в регионе на контроле находятся 149 населенных пунктов, 99 участков автодорог и 237 водохозяйственных сооружений.

На случай эвакуации населения из районов возможного подтопления подготовлено 235 пунктов приёма жителей.

Планируется задействовать более 3 тысяч человек личного состава, 1388 технических средств, 70 единиц плавательной и 360 единиц водооткачивающей техники для ликвидации последствий возможного паводка.



