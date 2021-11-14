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1487 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

14 Ноября 2021 08:16
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1487 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1487 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 138,

город Алматы - 198,

город Шымкент - 33,

Акмолинская область - 127,

Актюбинская область - 10,

Алматинская область - 188,

Атырауская область - 9,

Восточно-Казахстанская область - 294,

Жамбылская область - 21,

Западно-Казахстанская область - 220,

Карагандинская область - 144,

Костанайская область - 13,

Кызылординская область - 33,

Мангистауская область - 6,

Северо-Казахстанская область - 21,

Туркестанская область - 32.

Итого выздоровевших в Казахстане - 914098.


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#Коронавирус в РК  
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