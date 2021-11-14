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1487 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
14 Ноября 2021 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1487 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 138,
город Алматы - 198,
город Шымкент - 33,
Акмолинская область - 127,
Актюбинская область - 10,
Алматинская область - 188,
Атырауская область - 9,
Восточно-Казахстанская область - 294,
Жамбылская область - 21,
Западно-Казахстанская область - 220,
Карагандинская область - 144,
Костанайская область - 13,
Кызылординская область - 33,
Мангистауская область - 6,
Северо-Казахстанская область - 21,
Туркестанская область - 32.
Итого выздоровевших в Казахстане - 914098.
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