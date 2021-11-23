1482 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1482 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 100,

город Алматы - 158,

город Шымкент - 40,

Акмолинская область - 76,

Актюбинская область - 26,

Алматинская область - 55,

Атырауская область - 7,

Восточно-Казахстанская область - 56,

Жамбылская область - 12,

Западно-Казахстанская область - 149,

Карагандинская область - 157,

Костанайская область - 251,

Кызылординская область - 21,

Павлодарская область - 294,

Северо-Казахстанская область - 67,

Туркестанская область - 13.

Итого выздоровевших в Казахстане – 927 618.