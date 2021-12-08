148 843 человека привились первым компонентом Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин против COVID-19 в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

7 декабря 2021 года вакциной «Pfizer» провакцинировано: I-м компонентом - 148 843 человек, II-м компонентом - 2 787 человек.

Из них: I-й дозой: п одростки – 119 258, б еременные женщины – 8 706, к ормящие женщины – 20 879.

II-й дозой: п одростки – 1 910, б еременные женщины – 245, к ормящие женщины – 632.







