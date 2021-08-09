147 нарушений карантина выявлено за неделю в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы Алматы со 2 по 7 августа проверили свыше 840 объектов, в 147 из которых выявили нарушения карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате города сообщили, что несмотря на неоднократные предупреждения, предприниматели продолжают нарушать установленный режим работы, организуют свадьбы, тои и вечеринки. Кроме того, проводится проверка в общественном транспорте, выявляются нарушения масочного режима.

По итогам проверок мониторинговыми группами в составе сотрудников районных акиматов, местной полицейской службы, представителей палаты предпринимателей «Атамекен» составлено 63 протокола, из них наложено на юридические лица 7 штрафов на сумму 2 348 185 тенге, за нарушение масочного режима в отношении физических лиц составлено 39 протоколов, на сумму 2 494 035 тенге.

Также с 5 по 8 августа выявлено 83 нарушения со стороны юридических лиц. Всю прошлую неделю мониторинговые группы проверяли общественный транспорт на предмет соблюдения масочного режима. Было проверено свыше 110 автобусов, в отношении 23 человек составлены административные протоколы по статье 425 части 1 КоАП РК. Нарушения выявлены на следующих автобусных маршрутах: 1, 98, 32, 123, 79, 11, 9, 45, 22, 135, 105, 201, 7, 126, 60, 114, 25, 5, 5Б, 29, 65, 37, 205, 224, 20, 148, 38, 62, 210, 45, 18. Все материалы направлены в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

На прошлой неделе в городе выявлено сразу несколько тоев.

Так, 5 августа в Наурызбайском районе около 16.09 в ресторане «Мара» в мкр. Калкаман проводили праздничное мероприятие с участием 40 человек.

7 августа в Медеуском районе около 00.31 функционировал караоке-бар Billionaire, где находились около 40 человек.

В этот же день в Алмалинском районе зафиксировано нарушение в ресторане Premier Hall, где проводили той с участием 100 приглашенных.

В Алмалинском районе 7 августа около 21.24 зафиксирован факт нарушения, в баре «Крыша Мира», где находились одновременно около 300 человек.

7 августа в Бостандыкском районе около 14.10 зафиксировано нарушение в зале торжеств Bi Kumis Restaurant, где проводили той с участием 150 человек.

Мониторинговой группой Медеуского района 8 августа был выявлен факт нарушения на территории гостиничного комплекса «Royal Tulip», где представители Black star burger проводили мероприятие.

Сообщается, что в Алматы продолжают усиленно работать 40 мониторинговых групп. В этом году выявлено 3 084 объекта с нарушениями карантинных мер. Составлен 4 991 протокол, из них наложено на юридические лица 501 протокол на сумму 175 171 185 тенге, в отношении физических лиц за нарушение масочного режима составлено 4 490 протоколов на сумму 196 941 255 тенге. В суды переданы 75 материалов, из них по 65 материалам приняты решения о приостановлении деятельности.