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    146 млн долларов составил объем двусторонней торговли Казахстана с Азербайджаном в сфере АПК

    10 Апреля 2023, 18:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Огромный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Азербайджана есть в сфере сельского хозяйства. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам прошлого года объем двусторонней торговли продукцией АПК вырос в три раза и составил 146 млн долларов. Таким образом, на долю сельского хозяйства сегодня приходится более трети нашего общего товарооборота. Мы отметили важность дальнейшего наращивания взаимных поставок сельхозпродукции», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления.

    Напомним, сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде. По итогам переговоров Президенты двух государств подписали ряд документов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Экономика Азербайджан Сотрудничество Токаев Касым-Жомарт
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