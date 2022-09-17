146 человек заболели, 396 выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно- эпидемиологического контроля.

По регионам:

в городе Нур-Султане – 27,

в городе Алматы – 14,

в Акмолинской области – 13,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 1,

в Жетысуской области - 2,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 7,

в Абайской области - 2,

в ЗКО – 14,

в Карагандинской области – 13,

в Улытауской области - 1,

в Костанайской области – 14,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 7,

в Павлодарской области – 12,

в СКО – 9.

Всего в стране подтверждено 1 392 405 случаев.

За сутки 396 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

По регионам:

в городе Нур-Султане - 39,

в городе Алматы - 11,

в городе Шымкенте - 89,

в Алматинской области - 5,

в Жетысуской области - 4,

в Атырауской области - 2,

в ВКО - 6,

в Абайской области - 2,

в ЗКО - 121,

в Карагандинской области - 28,

в Улытауской области - 12,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области - 15,

в Павлодарской области - 57,

в Туркестанской области - 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 364 551 человек.



