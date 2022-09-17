146 человек заболели, 396 выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно- эпидемиологического контроля.
По регионам:
в городе Нур-Султане – 27,
в городе Алматы – 14,
в Акмолинской области – 13,
в Актюбинской области – 2,
в Алматинской области – 1,
в Жетысуской области - 2,
в Атырауской области – 7,
в ВКО – 7,
в Абайской области - 2,
в ЗКО – 14,
в Карагандинской области – 13,
в Улытауской области - 1,
в Костанайской области – 14,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 7,
в Павлодарской области – 12,
в СКО – 9.
Всего в стране подтверждено 1 392 405 случаев.
За сутки 396 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
По регионам:
в городе Нур-Султане - 39,
в городе Алматы - 11,
в городе Шымкенте - 89,
в Алматинской области - 5,
в Жетысуской области - 4,
в Атырауской области - 2,
в ВКО - 6,
в Абайской области - 2,
в ЗКО - 121,
в Карагандинской области - 28,
в Улытауской области - 12,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области - 15,
в Павлодарской области - 57,
в Туркестанской области - 3.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 364 551 человек.