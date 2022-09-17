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    146 человек заболели, 396 выздоровели от коронавируса в Казахстане

    17 Сентября 2022, 08:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно- эпидемиологического контроля.

    По регионам:

    в городе Нур-Султане – 27,

    в городе Алматы – 14,

    в Акмолинской области – 13,

    в Актюбинской области – 2,

    в Алматинской области – 1,

    в Жетысуской области - 2,

    в Атырауской области – 7,

    в ВКО – 7,

    в Абайской области - 2,

    в ЗКО – 14,

    в Карагандинской области – 13,

    в Улытауской области - 1,

    в Костанайской области – 14,

    в Кызылординской области – 1,

    в Мангистауской области – 7,

    в Павлодарской области – 12,

    в СКО – 9.

    Всего в стране подтверждено 1 392 405 случаев.

    За сутки 396 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

    По регионам:

    в городе Нур-Султане - 39,

    в городе Алматы - 11,

    в городе Шымкенте - 89,

    в Алматинской области - 5,

    в Жетысуской области - 4,

    в Атырауской области - 2,

    в ВКО - 6,

    в Абайской области - 2,

    в ЗКО - 121,

    в Карагандинской области - 28,

    в Улытауской области - 12,

    в Кызылординской области – 2,

    в Мангистауской области - 15,

    в Павлодарской области - 57,

    в Туркестанской области - 3.

    Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 364 551 человек.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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