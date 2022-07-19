1450 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1450 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 319 494 случая, из них:
в городе Нур-Султане – 502,
в городе Алматы – 589,
в городе Шымкенте – 31,
в Акмолинской области – 24,
в Актюбинской области – 4,
в Алматинской области – 69,
Жетысуской области - 43,
в Атырауской области – 32,
в ВКО – 6,
в Абайской области - 2,
в Жамбылской области – 51,
в ЗКО – 5,
в Карагандинской области – 40,
в Улытауской области - 13,
в Костанайской области – 2,
в Кызылординской области – 13,
в Мангистауской области – 6,
в Павлодарской области – 11,
в СКО – 2,
в Туркестанской области – 5.