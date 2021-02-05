08:16, 05 Февраль 2021 | GMT +6
1450 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1450 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 107,
город Алматы - 73,
город Шымкент - 11,
Акмолинская область - 134,
Актюбинская область - 16,
Алматинская область - 73,
Атырауская область - 88,
Восточно-Казахстанская область - 25,
Жамбылская область - 46,
Западно-Казахстанская область - 64,
Карагандинская область - 55,
Костанайская область - 149,
Кызылординская область - 6,
Мангистауская область - 9,
Павлодарская область - 328,
Северо-Казахстанская область - 256,
Туркестанская область - 10.
Итого выздоровевших в Казахстане – 173 659.