1450 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1450 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 107,

город Алматы - 73,

город Шымкент - 11,

Акмолинская область - 134,

Актюбинская область - 16,

Алматинская область - 73,

Атырауская область - 88,

Восточно-Казахстанская область - 25,

Жамбылская область - 46,

Западно-Казахстанская область - 64,

Карагандинская область - 55,

Костанайская область - 149,

Кызылординская область - 6,

Мангистауская область - 9,

Павлодарская область - 328,

Северо-Казахстанская область - 256,

Туркестанская область - 10.

Итого выздоровевших в Казахстане – 173 659.