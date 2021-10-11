1444 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1444 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 14,

город Алматы - 334,

город Шымкент - 22,

Акмолинская область - 91,

Алматинская область - 145,

Атырауская область - 14,

Восточно-Казахстанская область - 147,

Жамбылская область - 17,

Западно-Казахстанская область - 119,

Карагандинская область - 134,

Костанайская область - 99,

Кызылординская область - 21,

Мангистауская область - 12,

Павлодарская область - 182,

Северо-Казахстанская область - 54,

Туркестанская область - 39.

Итого выздоровевших в Казахстане – 847 456.