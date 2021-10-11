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    08:16, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    1444 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1444 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 14,

    город Алматы - 334,

    город Шымкент - 22,

    Акмолинская область - 91,

    Алматинская область - 145,

    Атырауская область - 14,

    Восточно-Казахстанская область - 147,

    Жамбылская область - 17,

    Западно-Казахстанская область - 119,

    Карагандинская область - 134,

    Костанайская область - 99,

    Кызылординская область - 21,

    Мангистауская область - 12,

    Павлодарская область - 182,

    Северо-Казахстанская область - 54,

    Туркестанская область - 39.

    Итого выздоровевших в Казахстане – 847 456.


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