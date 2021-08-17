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144 человека с «красным» статусом оштрафованы в Алматы

17 Августа 2021 13:49
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144 человека с «красным» статусом оштрафованы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Благодаря проекту Ashyq в Алматы с 28 апреля по 15 августа по городу Алматы оштрафованы 387 горожан с «красным» статусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Все они были заражены коронавирусом и нарушали режим изоляции. Об этом в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

По данным главного санврача, в Алматы насчитывается 6 486 участников проекта Ashyq. Добровольно участвует еще 5 541 объект. Лидерами Ashyq являются 105 объектов. За недобросовестное отношение исключены 362 участника.

«В ходе проверок с 9 по 13 августа мониторинговыми группами выявлены нарушения ограничительных карантинных требований у 23 субъектов предпринимательства, работающих по проекту Ashyq, что свидетельствует о недостаточном контроле», - считает главный санврач мегаполиса.

В Алматы с 29 июля по 5 августа в результате сканирования при входе на объекты предпринимательства, работающие по проекту Ashyq, подтвержден «красный» статус у 1 239 жителей и «желтый» - у 194.

Кроме того, приняты административные меры по офлайн-сканированию посетителей. С 9 по 15 августа в городе оштрафованы 144 физических лица с «красным» статусом.

Всего же с период с 28 апреля по 15 августа по городу Алматы оштрафованы на 30 МРП 387 физических лиц с «красным» статусом за нарушение режима самоизоляции.

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#Алматы   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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