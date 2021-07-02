1430 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1430 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 482,

город Алматы - 358,

город Шымкент - 64,

Акмолинская область - 33,

Актюбинская область - 21,

Алматинская область - 29,

Атырауская область - 17,

Восточно-Казахстанская область - 68,

Жамбылская область - 14,

Западно-Казахстанская область - 27,

Карагандинская область - 192,

Костанайская область - 24,

Кызылординская область - 19,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 52,

Северо-Казахстанская область - 11,

Туркестанская область - 16.

Итого выздоровевших в Казахстане - 397826.