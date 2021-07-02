08:16, 02 Июль 2021 | GMT +6
1430 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1430 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 482,
город Алматы - 358,
город Шымкент - 64,
Акмолинская область - 33,
Актюбинская область - 21,
Алматинская область - 29,
Атырауская область - 17,
Восточно-Казахстанская область - 68,
Жамбылская область - 14,
Западно-Казахстанская область - 27,
Карагандинская область - 192,
Костанайская область - 24,
Кызылординская область - 19,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 52,
Северо-Казахстанская область - 11,
Туркестанская область - 16.
Итого выздоровевших в Казахстане - 397826.