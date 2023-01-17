143 млрд тенге выделят в 2023 году на развитие сел

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поделился планами по развитию сел на ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ведется масштабная работа по реализации проекта «Ауыл - ел бесігі». К 2027 году ожидается доведение всех 3,5 тысячи сел с высоким потенциалом развития до параметров системы региональных стандартов», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

В них входят обязательное наличие качественных дорог, объектов культуры, спорта и здравоохранения, школ со всем необходимым оборудованием, в целом развитие инфраструктуры.

«Наша главная цель заключается в улучшении качества жизни на селе. Реальные результаты уже имеются. За прошедшие годы в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» в сферах ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и спорта реализовано 3,6 тысячи проектов на сумму 326 млрд тенге из всех источников финансирования», - отметил глава Кабмина.

Хорошая динамика по освоению выделенных средств и сдаче в эксплуатацию проектов, по его словам, отмечается в Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях.

«В то же время некоторые регионы допустили низкое освоение средств и не реализовали запланированное количество проектов. Это Улытауская и Западно-Казахстанская области. Акимам данных регионов необходимо обратить особое внимание на реализацию проекта «Ауыл – ел бесігі». При этом важно не допустить отставания по срокам реализации. В этом году в целом запланировано 1,5 тысячи проектов на 143 млрд тенге», - заключил А. Смаилов.



