143 автомобиля еще ожидают открытия дорог на выездах из населенных пунктов РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МЧС Казахстана сообщило о сложившейся обстановке на автодорогах по состоянию на 09:00 часов 9 января 2023 года, где из-за ухудшения погодных условий, водители, оказавшиеся на трассах ожидаю открытия дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) и расчисткой дорожного полотна закрыты 61 участков автодорог, из которых 26 республиканского значения.

Скопление автотранспорта наблюдается в регионах:

1) Астана (8 единиц техники):

​Астана – Щучинск – 8 (грузовые);

2) Актюбинкая область (30 единиц техники):

​Актобе – Карабутак – 30;

3) Абайская область (85 единиц техники):

выезд из села Калбатау – 46;

Кокпекты – Калбатау – 39;

4) Павлодарская область (20 единиц техники):

Шидерты – Караганда – 20.

Всего ожидают открытие автодорог и находится при выезде из населенных пунктов 143 единицы техники.

За текущие сутки эвакуировано и спасено 37 человек, в том числе 9 детей.

Национальный оператор автомобильных дорог республиканского значения сообщил ранее об открытии движения на трассах в шести областях Казахстана.



