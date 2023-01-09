143 автомобиля еще ожидают открытия дорог на выездах из населенных пунктов РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МЧС Казахстана сообщило о сложившейся обстановке на автодорогах по состоянию на 09:00 часов 9 января 2023 года, где из-за ухудшения погодных условий, водители, оказавшиеся на трассах ожидаю открытия дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) и расчисткой дорожного полотна закрыты 61 участков автодорог, из которых 26 республиканского значения.
Скопление автотранспорта наблюдается в регионах:
1) Астана (8 единиц техники):
Астана – Щучинск – 8 (грузовые);
2) Актюбинкая область (30 единиц техники):
Актобе – Карабутак – 30;
3) Абайская область (85 единиц техники):
выезд из села Калбатау – 46;
Кокпекты – Калбатау – 39;
4) Павлодарская область (20 единиц техники):
Шидерты – Караганда – 20.
Всего ожидают открытие автодорог и находится при выезде из населенных пунктов 143 единицы техники.
За текущие сутки эвакуировано и спасено 37 человек, в том числе 9 детей.
Национальный оператор автомобильных дорог республиканского значения сообщил ранее об открытии движения на трассах в шести областях Казахстана.