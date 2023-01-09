Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.84 eur/kzt 496.2

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 68.18
Прогноз погоды
Астана-20-22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Транспорт

    143 автомобиля еще ожидают открытия дорог на выездах из населенных пунктов РК

    9 Января 2023, 09:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МЧС Казахстана сообщило о сложившейся обстановке на автодорогах по состоянию на 09:00 часов 9 января 2023 года, где из-за ухудшения погодных условий, водители, оказавшиеся на трассах ожидаю открытия дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

    В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) и расчисткой дорожного полотна закрыты 61 участков автодорог, из которых 26 республиканского значения.

    Скопление автотранспорта наблюдается в регионах:

    1) Астана (8 единиц техники):

    ​Астана – Щучинск – 8 (грузовые);

    2) Актюбинкая область (30 единиц техники):

    ​Актобе – Карабутак – 30;

    3) Абайская область (85 единиц техники):

    выезд из села Калбатау – 46;

    Кокпекты – Калбатау – 39;

    4) Павлодарская область (20 единиц техники):

    Шидерты – Караганда – 20.

    Всего ожидают открытие автодорог и находится при выезде из населенных пунктов 143 единицы техники.

    За текущие сутки эвакуировано и спасено 37 человек, в том числе 9 детей.

    Национальный оператор автомобильных дорог республиканского значения сообщил ранее об открытии движения на трассах в шести областях Казахстана.
    Транспорт Дороги Погода МЧС Спасение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Морозная погода без осадков сохранится в большинстве регионов Казахстана 12 января
    Занятия в школах Караганды переводятся на дистанционку
    Четыре лавины спустили в ВКО
    Занятия для учеников 1-9 классов пройдут онлайн в Семее
    Популярное
    1 Казахстанский певец Ержан Максим выиграл Гран-при мирового конкурса
    2 Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области
    3 Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
    4 Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде
    5 Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде
    Новости партнеров