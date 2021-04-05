08:16, 05 Апрель 2021 | GMT +6
1421 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1421 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 425,
город Алматы - 570,
город Шымкент - 40,
Акмолинская область - 40,
Актюбинская область - 8,
Алматинская область - 94,
Атырауская область - 69,
Восточно-Казахстанская область - 22,
Западно-Казахстанская область - 39,
Карагандинская область - 73,
Кызылординская область - 2,
Павлодарская область - 19,
Северо-Казахстанская область - 19,
Туркестанская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане – 225 256.