1421 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1421 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 425,

город Алматы - 570,

город Шымкент - 40,

Акмолинская область - 40,

Актюбинская область - 8,

Алматинская область - 94,

Атырауская область - 69,

Восточно-Казахстанская область - 22,

Западно-Казахстанская область - 39,

Карагандинская область - 73,

Кызылординская область - 2,

Павлодарская область - 19,

Северо-Казахстанская область - 19,

Туркестанская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане – 225 256.