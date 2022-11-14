140 врачей не хватает столичным больницам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 140 врачей различных специализации не хватает больницам Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения, всего в медицинских учреждениях столицы работают больше 4000 врачей и специалистов среднего звена. Чтобы увеличить их число – принимаются различные меры, в том числе постепенно повышается заработная плата медиков. Например, с 2020 года у врачей она уже выросла в среднем на 60%. Со следующего года её планируют увеличить ещё на 35%. Помимо этого, для решения проблемы дефицита кадров, из городского бюджета финансируют гранты на обучение медиков. Ежегодно их получают порядка 250 человек.



