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    140 врачей не хватает столичным больницам

    14 Ноября 2022, 05:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 140 врачей различных специализации не хватает больницам Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения, всего в медицинских учреждениях столицы работают больше 4000 врачей и специалистов среднего звена. Чтобы увеличить их число – принимаются различные меры, в том числе постепенно повышается заработная плата медиков. Например, с 2020 года у врачей она уже выросла в среднем на 60%. Со следующего года её планируют увеличить ещё на 35%. Помимо этого, для решения проблемы дефицита кадров, из городского бюджета финансируют гранты на обучение медиков. Ежегодно их получают порядка 250 человек.
    Астана Здравоохранение
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