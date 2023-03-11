140 студентов эвакуировали из затопленного талыми водами общежития в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 140 студентов вынуждены были покинуть общежитие, подвал которого полностью затопило талыми водами. В подвале находились все вспомогательные службы, в том числе электрощитовая. Свет в здании отключили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание «Уральская неделя».

Студентов эвакуировали из здания общежития. Кто-то из них отправился к родственникам, знакомым, некоторых забрали к себе преподаватели.

В Уральске также подтоплены дворы жилых домов. Местные жители рассказывают, что снег не вывозили, поэтому сейчас и происходят подтопления. Дорога по улице Исатай батыра, которую обещали отремонтировать еще два года назад, так не сделали.

Как сообщает портал «Мой город», не могут дождаться откачки воды и жители микрорайона Кен дала. Житель микрорайона рассказал, что они с соседями не вышли на работу — боятся, что вода пойдет в дома.

Как рассказал заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев, только за последнюю неделю на откачку талых вод от горожан поступило более 150 заявок.

«Максимальное количество вызовов поступило вчера, более 40. Ежедневно работает более 200 единиц техники и более 300 рабочих. За паводковый период откачено более 18 тысяч кубометров талой воды. Если говорить о снеге, то за весь период 220 тысяч кубометров снега вывезено за черту города. У нас для этого есть три полигона. Есть проблемные местности: это Зачаганск, микрорайон Сарытау и Балауса, в Деркуле ПДП-2 и частный сектор в Уральске (Старый аэропорт, Мясокомбинат, второй рабочий поселок). С центральных улиц мы вывезли снег. Также неоднократно обращались к горожанам, чтобы они вывозили снег со дворов на обочину дороги, но все происходило пассивно с их стороны», - рассказал замакима Уральска.

Также он отметил, что из 150 заявок около сотни вызовов не представляли никакой угрозы.

«Люди боялись, что вода пойдет в дом. По факту было несколько случаев, когда вода зашла в дом. Были разные причины: кто-то вовремя не вывез снег со двора, в некоторых случаях повлияло неправильное строение дома — без фундамента и гидроизоляции. Несколько таких случаев было отмечено в Зачаганске и в районе Птицефабрики», - говорит Жандос Дуйсенгалиев.

Начальник управления ЧС Амангельды Ешмуханов объяснил, почему сложилась такая паводковая ситуация в этом году.

«В начале зимы выпал снег, потом была оттепель, затем наступили сильные морозы. Под конец зимы шли обильные осадки. Грунт промерз на полтора метра. Сейчас началось резкое таяние снега. Талые воды идут по естественному руслу. В свое время люди брали земли под строительство, но не учитывали естественное русло талых вод при таянии снега. Где-то объекты под бизнес строили. Понятно, что люди экономили на фундаменте, потому что строят дома на последние деньги. Но, к сожалению, на этих участках скапливается вода. Если бы так грунт не промерз, то вода просто бы впиталась в землю.

Сейчас очень много заявок с адресов, которые не обращались к нам последние пять лет. Основная причина подтопления — это отсутствие фундамента и местность. Например, Зачаганск, там холмистая местность. Там много низин, где скапливается вода», - пояснил Амангельды Ешмуханов.

Он отметил, что сотрудники ДЧС работают круглосуточно и выезжают на все заявки.

Ранее «Казгидромет» назвал паводкоопасные регионы Казахстана. Западно-Казахстанская область относится к регионам с повышенными рисками.

Фото: кадр из видео