14 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

119 лет назад (1904-1973) родился КАСТЕЕВ Абильхан - живописец, график, один из основателей казахского изобразительного искусства, народный художник Казахской ССР, лауреат Государственной премии имени Ш. Уалиханова.

Уроженец Алматинской области. Учился в художественных студиях Алматы у Николая Хлудова и Москвы у Ильи Бродского.

В 1945-1956 годы - председатель правления Союза художников Казахской ССР. Впервые представил свои произведения на выставке 1931 года: «За шитьем», «В школу», «Автопортрет», «Девушка в голубом платье», «Портрет сестры» и работы портретного жанра «Гани Муратбаев», «Абай Кунанбаев», «Жамбыл Жабаев», «Амангельды Иманов», «Шокан Уалиханов» и другие. В картинах на историческую тему «Турксиб», «Сарбазы Амангельды», «Невеста» ярко проявляются качества, присущие кисти Абильхана Кастеева, - этнический размах, национальные краски. Художник запечатлел жизнь и быт казахского народа, сумел найти новые композиционные решения в рамках национального миропонимания. Произведения «Внутреннее убранство юрты», «Кыз Жибек», «Проводы дочери», «Ровесницы», «Встреча невестки» и другие являются национальным достоянием.

Отмечая старое и новое в обычаях и традициях казахского народа, он изображает социальное неравенство в произведениях «Бедняк и бай у колодца», «Украсть девушку». Абай был любимым персонажем Абильхана Кастеева. Об этом свидетельствуют картины художника «Юный Абай», «Абай на жайлау», «Зима», «Лето», Весна».

Награжден орденом Октябрьской революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». Его имя присвоено Шымкентскому художественному училищу, Государственному музею искусств Республики Казахстан.

59 лет назад (1964) родился РАХИМБЕКОВ Ербол Мухажанович - председатель суда города Шымкент.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет, юрист (1989).

Трудовая деятельность: шофер совхоза имени С.М. Кирова Тельманского района Карагандинской области (05.1984-08.1984); государственный нотариус нотариальной конторы Джамбулского района Северо-Казахстанской области (1989-1990); юрист президиума Джамбулского районного совета народных депутатов Северо-Казахстанской области (1990-1991); судья Булаевского районного суда Северо-Казахстанской области (1991-1994); судья Нуринского районного суда Карагандинской области (1994-1996); председатель Нуринского районного суда Карагандинской области (1996-2000); старший судья Кировского судебного участка в составе Октябрьского районного суда г. Караганда (2000-2001); исполняющий обязанности председателя, председатель Октябрьского районного суда №3 г. Караганда (2001-2002); председатель суда района имени Казыбек би Карагандинской области (2008-2010); председатель апелляционной судебной коллегии Северо-Казахстанского областного суда (2010-2014); председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Астана (2014-2015); судья Верховного суда РК (с 2015 года); судья-координатор по взаимодействию со СМИ Верховного суда РК (2016-2018).

На занимаемой должности - с октября 2018 года.





46 лет назад (1977) родился ШИБУТОВ Марат Максумович – политолог, член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан.

Родился в Алма-Ате. Окончил факультет географии Казахского государственного национального университета имени аль-Фараби (1998 (бакалавриат), 2000 (магистратура).

Трудовая деятельность: менеджер проекта по разработке экологических проектов ТОО «Республиканский научно-производственный и информационный центр «Казэкология», Алматы (2001-2004); главный менеджер проектов ТОО «Казахское агентство прикладной экологии» (2004-2012); ведущий эксперт АО «Центр военно-стратегических исследований» (с 2012 года); член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (с 2019 года).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.





42 года назад (1971) родился КАСЕНОВ Бауржан Казыбекович - государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт, ученый агроном; Томский государственный университет, экономист-менеджер.

Трудовая деятельность: рабочий совхоза им. К. Маркса; агроном-семеновод совхоза «Ново-Троицкий», главный агроном госплемхоза Актогайского района (1994-1996); председатель правления КСП «Агрономия» (1997-1999); директор ТОО «Астык» Актогайского района (1999-2008); руководитель управления сельского хозяйства (2008-2015); советник председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (2015-2016); заместитель акима Павлодарской области по сельскому хозяйству (2016-2018).

На занимаемой должности - с 2018 года.

41 год назад (1982) родился ТАЖИБАЕВ Бейсенбай Даулетович - заместитель акима Туркестанской области.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Образование - высшее. Окончил Южно-Казахстанскую гуманитарную академию, журналистика (2004); Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, юриспруденция (2014).

Трудовая деятельность: журналист газет «Шымкент келбеті», «Панорама Шымкента» (2002-2005); заведующий редакцией газет «Шымкент келбеті», «Панорама Шымкента» (2005-2006); редактор Южно-Казахстанского областного филиала АО «Республиканская телерадиокорпорация Казахстан» (2006-2007); руководитель пресс-службы аппарата акима Южно-Казахстанской области (2007-2008); директор - главный редактор ГКП «Южно-Казахстанская областная редакция общественно-политической газеты «Оңтүстік Қазақстан» (2008-2012); руководитель корреспондентского бюро газеты «Айқын» ТОО «Айқын-Литер» в Астане (2012-2016); главный редактор редакции ТОО «Елорда - Астана» журналы» (2013-2016); пресс-секретарь АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Шымкент» (2016-2017); исполняющий обязанности пресс-секретаря аппарата акима Южно-Казахстанской области (09.2017-12.2017); пресс-секретарь аппарата акима Южно-Казахстанской области (2017-2018); руководитель пресс-службы - пресс-секретарь аппарата акима Южно-Казахстанской области (02.2018-07.2018); руководитель пресс-службы - пресс-секретарь аппарата акима Туркестанской области (07.2018-08.2018); руководитель управления внутренней политики Туркестанской области (2018-2019); первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» (2019-2022); исполнительный секретарь Туркестанского областного филиала партии «Amanat», руководитель фракции партии «Amanat» в Туркестанском областном маслихате (03.2022-12.2022).

На занимаемой должности - с декабря 2022 года.



