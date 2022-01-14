14 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1904-1973) родился- живописец, график, один из основателей казахского изобразительного искусства, народный художник Казахской ССР, лауреат Государственной премии имени Ш. Уалиханова.

Уроженец Алматинской области. Учился в художественных студиях Алматы у Николая Хлудова и Москвы у Ильи Бродского.

В 1945-1956 годы - председатель правления Союза художников Казахской ССР. Впервые представил свои произведения на выставке 1931 года: «За шитьем», «В школу», «Автопортрет», «Девушка в голубом платье», «Портрет сестры» и работы портретного жанра «Гани Муратбаев», «Абай Кунанбаев», «Жамбыл Жабаев», «Амангельды Иманов», «Шокан Уалиханов» и другие. В картинах на историческую тему «Турксиб», «Сарбазы Амангельды», «Невеста» ярко проявляются качества, присущие кисти Абильхана Кастеева, - этнический размах, национальные краски. Художник запечатлел жизнь и быт казахского народа, сумел найти новые композиционные решения в рамках национального миропонимания. Произведения «Внутреннее убранство юрты», «Кыз Жибек», «Проводы дочери», «Ровесницы», «Встреча невестки» и другие являются национальным достоянием.

Отмечая старое и новое в обычаях и традициях казахского народа, он изображает социальное неравенство в произведениях «Бедняк и бай у колодца», «Украсть девушку». Абай был любимым персонажем Абильхана Кастеева. Об этом свидетельствуют картины художника «Юный Абай», «Абай на жайлау», «Зима», «Лето», Весна».

Награжден орденом Октябрьской революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». Его имя присвоено Шымкентскому художественному училищу, Государственному музею искусств Республики Казахстан.

назад (1964) родился- председатель суда города Шымкента.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет, юрист (1989).

Трудовая деятельность: шофер совхоза имени С.М. Кирова Тельманского района Карагандинской области (05.1984-08.1984); государственный нотариус нотариальной конторы Джамбулского района Северо-Казахстанской области (1989-1990); юрист президиума Джамбулского районного совета народных депутатов Северо-Казахстанской области (1990-1991); судья Булаевского районного суда Северо-Казахстанской области (1991-1994); судья Нуринского районного суда Карагандинской области (1994-1996); председатель Нуринского районного суда Карагандинской области (1996-2000); старший судья Кировского судебного участка в составе Октябрьского районного суда г. Караганды (2000-2001); исполняющий обязанности председателя, председатель Октябрьского районного суда №3 г. Караганды (2001-2002); председатель суда района имени Казыбек би Карагандинской области (2008-2010); председатель апелляционной судебной коллегии Северо-Казахстанского областного суда (2010-2014); председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Астана (2014-2015); судья Верховного суда РК (с 2015 года); судья-координатор по взаимодействию со СМИ Верховного суда РК (2016-2018).

На занимаемой должности - с октября 2018 года.

назад (1977) родился- член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

Родился в г. Алма-Ате. Окончил факультет географии Казахского государственного национального университета имени аль-Фараби (1998 (бакалавриат), 2000 (магистратура).

Трудовая деятельность: менеджер проекта по разработке экологических проектов ТОО «Республиканский научно-производственный и информационный центр «Казэкология», Алматы (2001-2004); главный менеджер проектов ТОО «Казахское агентство прикладной экологии» (2004-2012); ведущий эксперт АО «Центр военно-стратегических исследований» (с 2012 года).

На занимаемой должности - с июня 2019 года.