14 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1904-1973) родился- живописец, график, один из основателей казахского изобразительного искусства, народный художник Казахской ССР, лауреат Государственной премии имени Ш. Уалиханова.

Уроженец Алматинской области. Учился в художественных студиях Алматы у Николая Хлудова и Москвы у Ильи Бродского.

В 1945-1956 годы - председатель правления Союза художников Казахской ССР. Впервые представил свои произведения на выставке 1931 года: «За шитьем», «В школу», «Автопортрет», «Девушка в голубом платье», «Портрет сестры» и работы портретного жанра «Гани Муратбаев», «Абай Кунанбаев», «Жамбыл Жабаев», «Амангельды Иманов», «Шокан Уалиханов» и другие. В картинах на историческую тему «Турксиб», «Сарбазы Амангельды», «Невеста» ярко проявляются качества, присущие кисти Абильхана Кастеева, - этнический размах, национальные краски. Художник запечатлел жизнь и быт казахского народа, сумел найти новые композиционные решения в рамках национального миропонимания. Произведения «Внутреннее убранство юрты», «Кыз Жибек», «Проводы дочери», «Ровесницы», «Встреча невестки» и другие являются национальным достоянием. Отмечая старое и новое в обычаях и традициях казахского народа, он изображает социальное неравенство в произведениях «Бедняк и бай у колодца», «Украсть девушку». Абай был любимым персонажем Абильхана Кастеева. Об этом свидетельствуют картины художника «Юный Абай», «Абай на жайлау», «Зима», «Лето», Весна».

Награжден: орденом Октябрьской революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». Его имя присвоено Шымкентскому художественному училищу, Государственному музею искусств Республики Казахстан.





назад (1964) родился- председатель суда г. Шымкент.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет, юрист (1989).

Трудовая деятельность: шофер совхоза имени С.М. Кирова Тельманского района Карагандинской области (05.1984-08.1984); государственный нотариус нотариальной конторы Джамбулского района Северо-Казахстанской области (1989-1990); юрист президиума Джамбулского районного совета народных депутатов Северо-Казахстанской области (1990-1991); судья Булаевского районного суда Северо-Казахстанской области (1991-1994); судья Нуринского районного суда Карагандинской области (1994-1996); председатель Нуринского районного суда Карагандинской области (1996-2000); старший судья Кировского судебного участка в составе Октябрьского районного суда г. Караганды (2000-2001); исполняющий обязанности председателя, председатель Октябрьского районного суда №3 г. Караганды (2001-2002); председатель суда района имени Казыбек би Карагандинской области (2008-2010); председатель апелляционной судебной коллегии Северо-Казахстанского областного суда (2010-2014); председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Астана (2014-2015); судья Верховного суда РК (с 2015 года); судья-координатор по взаимодействию со СМИ Верховного суда РК (2016-2018).

На занимаемой должности - с октября 2018 года.





назад (1984) родился- председатель правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

Окончил Казахский государственный юридический университет; Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования.

Трудовая деятельность: ведущий специалист Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2005); работал в компаниях частного сектора (2005-2007); сотрудник Администрации Президента РК на позициях от эксперта до заведующего сектором отдела социально-экономического мониторинга (2008-2011); директор департамента инновационной политики АО «ФНБ «Самрук-Казына» (2011-2012); занимал руководящие позиции в компаниях частного сектора (2012-2014); заместитель председателя правления АО «Байтерек девелопмент» (с 2015 года).