14 водохранилищ построят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Сокращение дефицита поливной воды и увеличение орошаемых земель находятся на повседневной повестке местных органов власти в Жамбылской области, в регионе предпринимаются масштабные меры по увеличению орошаемых посевных площадей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для решения проблемы увеличения орошаемых земель была утверждена специальная Дорожная карта. В ее рамках до 2025 года планируется восстановить 124 тысячи гектаров орошаемых земель. Европейским банком реконструкции и развития и Международным банком реконструкции и развития на эти цели выделено 40 миллиардов тенге», - рассказал заместитель акима Жамбылской области Канатбек Мадибек.

По словам спикера, уже восстановлено 33,9 тыс. гектаров орошаемых земель при плане 69,1 тысячи гектаров, освоено 19,6 млрд тенге.

«Кроме того, планируется ввести в оборот 54,9 тысячи гектаров путем проведения ремонтных работ на 257 ирригационных объектах. За счет средств местного бюджета будут построены 11 водохранилищ, за счет республиканского бюджета — три. Это позволит сократить дефицит поливной воды», - отметил Канатбек Мадибек.

Проблема дефицита поливной воды давно существует в жамбылском регионе, получающем до 80% поливной воды по трансграничным водным артериям из соседнего Кыргызстана. Ежегодно до 10% поливных земель жамбылского региона не осваивается из-за дефицита поливной воды, вызванного нестабильностью подачи влаги по рекам Талас и Шу, обмелением некоторых водохранилищ, ветхостью некоторых водных каналов, потерей воды при транспортировке. Поэтому в 2019 году РГП «Казводхоз» подписал соглашение с ЕБРР на реконструкцию оросительных каналов в Жамбылской области.

Для Жамбылской области через Европейский банк реконструкции и развития выделены средства на реализацию 34 проектов по реконструкции оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском, Жуалынском, Байзакском, Кордайском и Меркенском районах.

В этом году в рамках Дорожной карты по восстановлению водных объектов запланирована реконструкция 257 объектов. Для проведения реконструкции 8 объектов выделены средства из местного бюджета, проведены работы по механической очистке.

По данным КГУ «Жамбыл су қоймалары» управления природных ресурсов и регулирования природопользования, предстоит отремонтировать в этом году 10 водохранилищ. Определены подрядчики, готовится проектно-сметная документация. В Кордайском районе ведутся научные исследования для проведения работ по строительству водохранилища «Қызылсай».

Помимо этого, в пяти районах - Жамбылском, Байзакском, Жуалынском, Меркенском и Кордайском - планируется реконструкция объектов водохозяйственных гидромелиоративных систем. В Сарысуском районе вводится в действие водохранилище Анталы. Строятся еще два водохранилища - Караконыз и Терис-Ащибулак. На водохранилище Караконыз закончили второй этап для увеличения объема с 8,5 млн кубометров воды до 18,5 млн.

Как сообщалось, вопрос строительства водохранилищ вдоль трансграничных рек на территории Жамбылской области находится на особом контроле Правительства РК. Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, отвечая на запрос депутатов Сената, отметил, что необходимость строительства водохранилищ вдоль трансграничных рек на территории Жамбылской области («Акмола», «Калгуты», «Ринаты») является одним из мероприятий национального проекта «Зеленый Казахстан» на 2021 - 2025 годы.

На балансе КГУ «Жамбыл су қоймалары» зарегистрировано 113 водохранилищ, общая проектная емкость которых составляет 136,617 млн кубометров. Есть предварительная договоренность с Кыргызстаном, чтобы в вегетационный период получить 520 млно кубометров воды из Кировского водохранилища, 222 млн кубометров - по реке Шу. С потребителями Жамбылской области подписано 1 488 договоров на поставку 492,5 млн кубометров воды. Во время нынешнего вегетационного периода планируют подать 750 млн кубометров воды на 105,5 тыс. гектаров сельхозугодий Жамбылской области.