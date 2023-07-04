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    14 тонн мяса вместо заявленных 8 тонн пытались провезти в Узбекистан

    4 Июля 2023, 14:39

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 14 тонн мяса вместо заявленных 8 тонн пытались провезти в Узбекистан через государственную границу в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД Министерства финансов РК.

    На таможенном посту «Казыгурт» ДГД по Туркестанской области при проведении таможенного и весового контроля грузового автотранспортного средства марки IVECO с грузом «Мясо», следовавшего по маршруту из Казахстана в Узбекистан, должностными лицами таможенного поста по подозрению в несоотвествии весового контроля товара с товаросопроводительными документами транспорт был задержан для проведения таможенного осмотра.

    В ходе осуществления таможенного осмотра было установлено, что заявленный товар не соотвествует товаросопроводительным документам, где указанный товар согласно товаросопроводительным документам несоотвествует заявленным сведениям, кроме заявленного товара «Мясо, крупного рогатого скота» весом 8 тыяч кг, дополнительно выявлено незадекларированных 6 тысяч кг мяса.

    По факту должностными лицами таможенного поста «Казыгурт» заведено административное дело по статье 551 КоАП РК, наложен штраф в размере 172 500 тенге, материал для принятия процессуальных мер передан ветеринарной службе.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Узбекистан
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