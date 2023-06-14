14 погибших сотрудников «Семей орманы» награждены орденами «Құрмет»

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 14 сотрудников лесного резервата «Семей орманы», погибших при исполнении служебного долга, наградили орденами «Құрмет» посмертно. Госнаграды родным и близким вручила Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Она навестила семьи погибших и выразила соболезнования в связи с произошедшей трагедией.

Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев. Для тушения пожара привлекли вертолет.

Все 14 лесников погибли при пожаре в области Абай. Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Ранее был опубликован список погибших при пожаре в области Абай.

1800 человек продолжают тушить пожар.Также привлеченными вертолетами осуществляются аэровизуальное обследование фронта пожара и сброса воды на очаги пожара. За прошедшие сутки осуществлено 535 сбросов воды объемом порядка 1 600 тонн. С начала пожара всего осуществлено 1 858 сбросов воды объемом более 5 400 тонн.