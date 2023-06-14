Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+31+33℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    14 погибших сотрудников «Семей орманы» награждены орденами «Құрмет»

    14 Июня 2023, 11:35

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 14 сотрудников лесного резервата «Семей орманы», погибших при исполнении служебного долга, наградили орденами «Құрмет» посмертно. Госнаграды родным и близким вручила Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Она навестила семьи погибших и выразила соболезнования в связи с произошедшей трагедией.

    Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев. Для тушения пожара привлекли вертолет.

    Все 14 лесников погибли при пожаре в области Абай. Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

    Ранее был опубликован список погибших при пожаре в области Абай.

    1800 человек продолжают тушить пожар.Также привлеченными вертолетами осуществляются аэровизуальное обследование фронта пожара и сброса воды на очаги пожара. За прошедшие сутки осуществлено 535 сбросов воды объемом порядка 1 600 тонн. С начала пожара всего осуществлено 1 858 сбросов воды объемом более 5 400 тонн.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Пожар Абайская область Пожар в области Абай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Камыш загорелся в области Абай
    Пожар в Приморском лесничестве Уланского ​района полностью ликвидирован
    Пожарные Рудного предотвратили гибель людей при возгорании в многоэтажке
    Пожар в Приморском лесничестве в ВКО локализован
    Популярное
    1 Разгромом завершился финальный бой Сакена Бибосынова на турнире «Elorda Cup»
    2 В Атырау энергетическая компания оштрафована судом на 7.2 млрд тенге
    3 Махмуд Сабырхан завоевал «золото» турнира «Elorda Cup»
    4 Галымжан Кырыкбай стал чемпионом «Қазақстан Барысы»
    5 Нашествие саранчи на полях прокомментировали в Костанайской области