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12.10.2019 15:56
14 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».
103 года назад (1916-1997) родился ЕРГАЛИЕВ Хамит - поэт, Народный писатель Казахстана, лауреат государственной премии Казахской СССР.
Уроженец Атырауской области. Окончил Казахский государственный университет. Участник Великой Отечественной войны.
В 1945-1950 годы - литературный сотрудник газеты «Социалистік Қазақстан» (ныне «Егемен Қазақстан»). В 1950-1957 годы - заведующий секцией поэзии Союза писателей Казахстана. В 1958-1959 годы - заведующий секцией поэзии Казахского государственного литературного издательства.
Первые стихи опубликованы в 1936 году в Атырауской областной газете. Автор около 30 поэтических книг. Среди них - «Әке сыры», «Үлкен жолдың үстінде», «Біздің ауылдың қызы», «Сенің өзенің» и др. В своих произведениях поэт показывает жизнь и судьбу известных людей, подвиги и героизм воинов, самоотверженность трудового народа. Он написал также рассказы и художественные очерки, которые вошли в сборник «Шындық шырқайды». Перевел на казахский язык произведения Дж. Байрона, А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова, Р. Гамзатова. Издал отдельной книгой сонеты У. Шекспира. Участвовал в переводе кыргызского эпоса «Манас», каракалпакского эпоса «Қырық қыз». Его произведения переведены на иностранные языки.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета».
72 года назад (1947) родился КАРАБАЛИН Узакбай Сулейменович - видный государственный и политический деятель Республики Казахстан.
Родился в Атырауской области. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина, технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений, горный инженер (1970).
Трудовая деятельность: инженер-технолог по бурению Южно-Эмбинской нефтегазоразведочной экспедиции управления «Казнефтегазоразведка» (Атырауская область) (1973-1974); заведующий лабораториями технологии бурения, промывочных жидкостей Казахского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (Атырауская область) (1974-1981); заместитель директора по научной работе Казахского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (Атырауская область) (1981-1988); начальник управления по развитию технического прогресса и глубокого бурения главного территориального управления «Прикаспийгеология» (г. Уральск) (1988-1990); заведующий кафедрой Гурьевского филиала Казахского политехнического института им. В.И. Ленина (г. Атырау) (1990); старший референт отдела промышленности аппарата Президента Республики Казахстан и Кабинета министров Республики Казахстан (г. Алматы) (1991-1992); начальник главного управления нефти и газа Министерства энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан (г. Алматы) (1992-1994); заместитель министра энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан, заместитель министра нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан (г. Алматы) (1994-1995); стажер нефтяной компании «Agip», Италия (1995-1997); вице-президент по корпоративному развитию, директор по перспективному развитию, вице-президент по перспективному развитию, первый вице-президент «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» (г. Алматы) (1997-2000); исполняющий обязанности президента ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» (08.1999-10.1999); президент ЗАО «КазТрансГаз» (г. Астана) (2000-2001); вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (г. Астана) (2001-2003); президент АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2003-2008); президент АО «Мангистаумунайгаз» (2008); исполняющий обязанности генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» (2008-2009); генеральный директор АО «Казахстанский институт нефти и газа» (2010-2013); министр нефти и газа Республики Казахстан (2013-2014); первый заместитель министра энергетики Республики Казахстан (2014-2016); заместитель председателя ассоциации «KAZENERGY» (с 2016 года).
Награжден орденами «Барыс» 3-й степени (2005), «Құрмет» (2000), «Лидер российской экономики» (2005); юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006); медалью «Почетный деятель спорта Республики Казахстан» (2007); знаком «Отличник разведки недр СССР» (1988). Удостоен званий «Почетный разведчик недр Республики Казахстан» (2003); «Персона года» и премии «Золотой Прометей» в рамках Евразийского энергетического форума «KAZENERGY» (2009); «Қазақстанның Еңбек Ері» (2011).
55 лет назад (1964) родилась МУКАНОВА Роза - писатель-драматург, лауреат премии Союза молодежи Казахстана.
Уроженка Восточно-Казахстанской области. Окончила факультет журналистики Казахского государственного университета (Казахский национальный университет им. аль-Фараби).
Работала в отделе литературы и искусства Центрального музея, старшим редактором коллеги перевода Союза писателей, ответственным работником Министерства информации.
Автор рассказов и драматических произведений «Жарық дүние», «Қыз жылаған», «Дүние кезек», «Құдірет-Кие», «Мәңгілік бала бейне». В 2001 году перевела с арабского языка на казахский книгу Рабгузи «Кисса-суль-Анбий-я». Пьеса «Мәңгілік бала бейне» поставлена на сцене Казахского академического драматического театра имени М. Ауэзова в 1996 году. Драматическая постановка по мотивам рассказа М. Ауэзова «Қаралы сұлу» инсценирована на сцене Государственного академического драматического театра имени Г. Мусрепова в 1997 году. По мотивам рассказа «Қыз жылаған» в 2001 году был снят фильм киностудией «Казахфильм» им. Ш. Айманова.
Лауреат премии Казахстанского союза молодежи, премии имени Т.Айбергенова журнала «Жалын», Международной литературной премии «Алаш».
47 лет назад (1972) родился КАЛЕТАЕВ Дархан Аманович - Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.
Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, историк (1994); Национальную высшую школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан (1997).
Трудовая деятельность: специалист 1-й категории, ведущий специалист Комитета по языкам при Кабинете министров Республики Казахстан (1995); ведущий, главный специалист государственного комитета Республики Казахстан по национальной политике (1995-1996); заместитель начальника управления департамента координации языковой политики Министерства образования и культуры Республики Казахстан, г. Алматы (05.1997-11.1997); начальник отдела молодежной политики департамента внутренней политики Министерства информации и общественного согласия Республики Казахстан (1997-2001); заместитель директора департамента внутренней политики Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан (2001-2002); директор департамента молодежной политики Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан (02.2002-11.2002); заведующий сектором, заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2002-2004); заведующий социально-политическим отделом управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2004-2005); заведующий социально-политическим отделом Администрации Президента Республики Казахстан (2005-2006); заведующий отделом государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2006-2007); заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (2007-2008); заместитель председателя НДП «Нур Отан» (2008-2009); управляющий директор «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (2009-2016); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (2016-2018); министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан (04.2018-06.2018); министр общественного развития Республики Казахстан (2018-2019); руководитель канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (02.2019-03.2019).
На занимаемой должности - с марта 2019 года.
Награжден орденом «Құрмет» (2005); юбилейной медалью «10 жыл Астана» (2008).
46 лет назад (1973) родился РАХИМБЕТОВ Алтай Ергазиевич - аким Бостандыкского района г. Алматы.
Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Усть-Каменогорский энергетический техникум (1992), Строительно-дорожный институт г. Усть-Каменогорск, инженер-строитель.
Трудовая деятельность: специалист первой категории отдела лабораторно-аналитического контроля Алматинского городского управления экологии и биоресурсов (с 1995 года); главный специалист-эксперт отдела экологической экспертизы, лицензий и разрешений, заведующий сектором лицензий и экспертизы Алматинского городского управления охраны окружающей среды (2005); начальник отдела государственной экологической экспертизы департамента природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы (2005-2006); заместитель директора департамента природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы (2009); заместитель начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы (2009-2010); начальник управления природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы (2010-2015); аким Ауэзовского района г. Алматы (2015-2018).
На занимаемой должности - с сентября 2018 года.
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