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14 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

14 Октября 2018 08:00 84
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14 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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14 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»71 год назад (1947) родился КАРАБАЛИН Узакбай Сулейменович - видный государственный и политический деятель Республики Казахстан.

Родился в Атырауской области. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина, технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений, горный инженер (1970).
Трудовой стаж: инженер-технолог по бурению Южно-Эмбинской нефтегазоразведочной экспедиции управления «Казнефтегазоразведка» (Атырауская область) (1973-1974); заведующий лабораториями технологии бурения, промывочных жидкостей Казахского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (Атырауская область) (1974-1981); заместитель директора по научной работе Казахского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (Атырауская область) (1981-1988); начальник управления по развитию технического прогресса и глубокого бурения главного территориального управления «Прикаспийгеология» (г.Уральск) (1988-1990); заведующий кафедрой Гурьевского филиала Казахского политехнического института им. В.И. Ленина (г.Атырау) (1990); старший референт отдела промышленности аппарата Президента Республики Казахстан и Кабинета министров Республики Казахстан (г.Алматы) (1991-1992); начальник главного управления нефти и газа Министерства энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан (г.Алматы) (1992-1994); заместитель министра энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан, заместитель министра нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан (г.Алматы) (1994-1995); стажер нефтяной компании «Agip», Италия (1995-1997); вице-президент по корпоративному развитию, директор по перспективному развитию, вице-президент по перспективному развитию, первый вице-президент «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» (г.Алматы) (1997-2000); исполняющий обязанности президента ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» (08.1999-10.1999); президент ЗАО «КазТрансГаз» (г.Астана) (2000-2001); вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (г.Астана) (2001-2003); президент АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» (2003-2008); президент АО «Мангистаумунайгаз» (2008); исполняющий обязанности генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» (2008-2009); генеральный директор АО «Казахстанский институт нефти и газа» (2010-2013); министр нефти и газа Республики Казахстан (2013-2014); первый заместитель министра энергетики Республики Казахстан (2014-2016); заместитель председателя ассоциации «KAZENERGY» (с 2016 года).
Награжден орденами «Барыс» 3-й степени (2005), «Құрмет» (2000), «Лидер российской экономики» (2005); юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006); медалью «Почетный деятель спорта Республики Казахстан» (2007); знаком «Отличник разведки недр СССР» (1988). Удостоен званий «Почетный разведчик недр Республики Казахстан» (2003); «Персона года» и премия «Золотой Прометей» в рамках Евразийского энергетического форума «Kazenergy» (2009); «Қазақстанның Еңбек Ері» (2011).

52 года назад (1966) родился БАБЕНКО Александр Витальевич - аким Павлодарского района Павлодарской области.
Родился в Павлодарской области. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР (1987); Академию народного хозяйства при Правительства Российской Федерации по программе МВА, г.Москва (2007).
Трудовая деятельность: сотрудник МВД Республики Казахстан, г.Павлодар (1983-1992); занимался частным бизнесом в г.Павлодар (1992-1994); учредитель ТОО «Токката», генеральный директор, председатель наблюдательного совета, г.Павлодар (1994-2004); заместитель руководителя управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области (04.2014-06.2014); руководитель управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области (2014-2015).
На занимаемой должности - с мая 2015 года.
Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006); Почетной грамотой Министерства внутренних дел СССР.

46 лет назад (1972) родился КАЛЕТАЕВ Дархан Аманович - министр общественного развития Республики Казахстан. Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, историк (1994); Национальную высшую школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан (1997).
Трудовая деятельность: специалист 1-й категории, ведущий специалист Комитета по языкам при Кабинете Министров Республики Казахстан (1995); ведущий, главный специалист государственного комитета Республики Казахстан по национальной политике (1995-1996); заместитель начальника управления департамента координации языковой политики Министерства образования и культуры Республики Казахстан, г.Алматы (05.1997-11.1997); начальник отдела молодежной политики департамента внутренней политики Министерства информации и общественного согласия Республики Казахстан (1997-2001); заместитель директора департамента внутренней политики Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан (2001-2002); директор департамента молодежной политики Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан (02.2002-11.2002); заведующий сектором, заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2002-2004); заведующий социально-политическим отделом управления внутренней политики администрации Президента Республики Казахстан (2004-2005); заведующий социально-политическим отделом Администрации Президента Республики Казахстан (2005-2006); заведующий отделом государственного контроля и организационной работы администрации Президента Республики Казахстан (2006-2007); заместитель руководителя администрации Президента Республики Казахстан (2007-2008); заместитель председателя НДП «Нур Отан» (2008-2009); управляющий директор «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (2009-2016); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (2016-2018); министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан (04.2018-06.2018).
На занимаемой должности - с июля 2018 года.
Награжден орденом «Құрмет» (2005); юбилейной медалью «10 лет Астане» (2008).

45 лет назад (1973) родился РАХИМБЕТОВ Алтай Ергазиевич - аким Бостандыкского района г.Алматы.
Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Усть-Каменогорский энергетический техникум (1992), Строительно-дорожный институт г.Усть-Каменогорск, инженер-строитель.
Трудовая деятельность: специалист первой категории отдела лабораторно-аналитического контроля Алматинского городского управления экологии и биоресурсов (с 1995 года); главный специалист-эксперт отдела экологической экспертизы, лицензий и разрешений, заведующий сектором лицензий и экспертизы Алматинского городского управления охраны окружающей среды (2005); начальник отдела государственной экологической экспертизы департамента природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы (2005-2006); заместитель директора департамента природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы (2009); заместитель начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы (2009-2010); начальник управления природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы (2010-2015); аким Ауэзовского района г.Алматы (2015-2018).
На занимаемой должности - с сентября 2018 года.

42 года назад (1976) родился БИТАЕВ Сабит Кенжеханович - первый заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
Родился в Талды-Курганской области. Окончил Алма-Атинское высшее техническое училище Министерства внутренних дел Республики Казахстан, техник пожарной безопасности (1998), Кокшетауский технический институт Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, инженер пожарной безопасности (2001).
Трудовая деятельность: инженер оперативного отдела государственной противопожарной службы Алматинской области (1998); инженер оперативного отдела государственной противопожарной службы Алматинской области, начальник пожарной части № 17 РГП «Өрт сөндіруші» по Алматинской области, заместитель начальника специализированной пожарной части №1 г.Талдыкорган управления государственной противопожарной службы Алматинской области, начальник пожарной части №22 г.Талдыкорган управления государственной противопожарной службы Алматинской области, начальник пожарной части №30 г.Уштобе Каратальского района управления государственной противопожарной службы Алматинской области, начальник специализированной пожарной части №2 г.Талгар управления государственной противопожарной службы Алматинской области, начальник отдела по госконтролю и надзору в области ЧС Талгарского района управления по госконтролю и надзору в области ЧС Алматинской области, начальник отдела противопожарной службы Талгарского района департамента противопожарной службы Алматинской области (1998-2008); заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области (с 2008 года); начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области (с 2011 года); заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан (03.2016-04.2016).
На занимаемой должности - с апреля 2016 года.
Награжден медалями «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» II, III ст., «Астана қаласына - 10 жыл», «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 20 жыл», «За укрепление военно-гражданского сотрудничества» МЧС Республики Кыргызстан, «Шанхай бірлестік ұйымына 10 жыл», «Қазақстан Республикасы Қарулы күштеріне 20 жыл», «40 лет Казселезащите МЧС Республики Казахстана», «40 лет воинской части №28237», «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетіне 20 жыл»; нагрудными знаками «Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар органдарының құрметті қызметкері», «15 лет АО «Өрт сөндіруші», почетной грамотой МЧС Республики Казахстан.

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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