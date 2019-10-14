14 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день стандартов

14 октября 1946 года в Лондоне состоялось открытие конференции национальных организаций по стандартизации, в которой приняли участие представители 25 государств мира. Всемирный день стандартов был введен в 1970 году по инициативе президента ISO Фарука Сунтера.

СОБЫТИЯ

В 1939 году была образована Жамбылская область, расположенная на юге страны. Административный центр области - город Тараз. Включает 10 районов, 1 город областного и 3 города районного подчинения. Область богата цветными металлами, баритом, углем, облицовочными, поделочными и техническими камнями, строительными материалами. В области функционируют казахский и русский драматические театры, филармония, 5 музеев, библиотеки, клубы и дома культуры.

В 1994 году в столице к 100-летнему юбилею поэта Сакена Сейфуллина был открыт памятник, который относится к наиболее значительным произведениям монументальной скульптуры, воздвигнутым выдающимся историческим личностям и деятелям национальной культуры Казахстана. Изготовлен в художественных мастерских Карагандинского художественного фонда.

В 1994 году Республика Казахстан подписала Конвенцию ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН), а 7 июля 1997 года ратифицировала ее и тем самым взяла на себя обязательства о ее неуклонном выполнении.

В 2002 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии закладки памятной капсулы, символизирующей начало реализации проекта строительства международного аэропорта Астаны.

В 2011 году заключительным аккордом работы международного форума «За безъядерный мир!» в Семее, собравшего на казахстанской земле представителей 30 государств мира, стало открытие нового монумента - Стелы мира. Новый обелиск - 28-метровая стела - расположен зеркально к стоящему на острове известному монументу «Сильнее смерти», посвященному жертвам ядерных испытаний.

В 2014 году в Греции были найдены документы, написанные на латинице периода 1930-х годов, касающиеся казахского общественного деятеля, писателя Сакена Сейфуллина.

В 2015 году космонавт Айдын Аимбетов передал Президенту РК Нурсултану Назарбаеву Государственный флаг Республики Казахстан, побывавший в космосе и облетевший нашу Землю более 150 раз. Вместе с тем космонавт подчеркнул, что для него было наивысшей честью представлять Казахстан в международном экипаже МКС.

В 2016 году была отгружена первая партия экспортной нефти месторождения Кашаган, добытая в рамках пуско-наладочных работ, в количестве порядка 7 700 тонн в трубопроводную систему КТК. Месторождение Кашаган является одним из крупнейших обнаружений нефти за последние 40 лет, а его извлекаемые запасы составляют примерно 9-13 млрд баррелей нефти. Учитывая сложность и особую специфику производственной безопасности, проектирования, логистики и суровых климатических и экологических условий, Кашаган является наиболее сложным отраслевым проектом в мире.

В 2017 году в Атырау установили скульптурную композицию легендарному вокально-инструментальному ансамблю «Дос Мукасан». Бронзовая композиция, на которой 6 музыкантов во время выступления с инструментами, установлена на гранитный постамент в новом ретро-парке. Выполнена она в форме парковой архитектуры. На открытии выступила группа «Дос Мукасан».