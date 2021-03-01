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    14 общественных советов при «Nur Otan» обеспечат мониторинг исполнения предвыборных программ партии

    1 Марта 2021, 14:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 общественных советов при «Nur Otan» обеспечат мониторинг исполнения предвыборных программ партии. При партии «Nur Otan» будут созданы 9 новых общественных советов. Их общее количество достигнет 14, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    В рамках исполнения поручения Лидера «Nur Otan», Елбасы Н.А. Назарбаева по обеспечению системного контроля за реализацией предвыборной программы «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!», а также 216 региональных предвыборных программ по областям, городам и районам, при партии будут функционировать 14 общественных советов. Каждый совет будет заниматься конкретным направлением предвыборной программы партии.

    Действующие:

    - Комитет партийного контроля

    - Совет по противодействию коррупции

    - Совет по вопросам культуры «Мирас»

    - Правовой совет

    - Совет по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей

    Создаются:

    - Совет по развитию экономики и поддержке предпринимательства

    - Совет по развитию образования и науки

    - Совет по вопросам здоровья нации

    - Совет по поддержке занятости и социально-уязвимых слоев населения

    - Совет по региональному развитию

    - Совет по развитию гражданского общества и государственного управления

    - Совет по поддержке молодежи

    - Экологический совет

    - Совет по развитию аграрного сектора

    Новая структура общественных советов, а также кандидатуры соответствующих руководителей будут утверждены Бюро Политического совета партии. Планируется, что в состав советов на центральном и региональных уровнях будут привлечены почти 2 тысячи резервистов из партийных списков, эксперты и представители гражданского общества.

    Напомним, что Республиканская Дорожная карта по исполнению предвыборных обещаний обсуждена на заседании фракции в Мажилисе с участием Премьер-Министра, членов Правительства. В регионах публично обсуждены и утверждены 216 дорожных карт по исполнению предвыборных программ.

    Центральный аппарат партии будет осуществлять общую координацию работы, а республиканские и региональные штабы при Правительстве и акимах возьмут на исполнение более 1,7 тысяч индикаторов на республиканском и свыше 81 тысячи – на региональном уровне соответственно. Уже в этом году планируется исполнить 24% индикаторов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Нур Отан Политические партии
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