14 обладателей «Алтын белгі» решили стать полицейскими

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель МВД РК Актоты Боранова рассказала о приеме курсантов в вузы ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году по инициативе МВД и с одобрения Главы государства возобновился прием на обучение по программам высшего образования в Алматинской и Костанайской академиях. Согласно поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева по повышению качества отбора и подготовки сотрудников расширен перечень образовательных программ для вузов полицейского ведомства», - сказала Актоты Боранова на брифинге в ведомстве.

По ее словам, теперь обучение проводится по таким направлениям как оперативно-розыскная, административно-правовая, оперативно-криминалистическая, уголовно-исполнительная деятельность, досудебное расследование, IT-криминалистическое обеспечение, кибербезопасность, информационные системы и технологии, педагогика и психология.

«С 17 по 26 июля прошли прием заявок и конкурсный отбор для поступления в ведомственные вузы. В отборе участвовали 1500 абитуриентов со всего Казахстана на 800 вакантных мест в Алматинской, Карагандинской и Костанайской академиях. Среди поступивших вне конкурса 14 обладателей знака «Алтын белгі», 25 абитуриентов, набравших свыше 100 баллов на ЕНТ, и трое детей погибших сотрудников органов внутренних дел», - отметила спикер.

Кроме того, подали заявки для обучения в полицейских вузах 49 молодых кандидатов и мастеров спорта, 16 призеров международных и республиканских олимпиад.