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14 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

14 Ноября 2019 08:00
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14 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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72 года назад (1947) родился АЙТАХАНОВ Куаныш Айтаханулы - видный государственный и общественный деятель.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Джамбулский зооветеринарный техникум (1965); Московскую ветеринарную академию, ветеринарный врач (1970); Алма-Атинскую высшую партийную школу, политолог (1981).

Трудовая деятельность: ветеринарный фельдшер Кызылкумской райветстанции (1965); главный ветеринарный врач совхоза им. XXII съезда КПСС Алгабасского района Чимкентской области (1970-1973); инструктор Чимкентского обкома партии (1973); второй секретарь Чимкентского обкома ЛКСМК (1973-1975); второй секретарь Ленинского райкома партии (1975-1977); председатель Чардаринского райисполкома (1977-1983); председатель Ленинского райисполкома (1983-1987); первый заместитель председателя Чимкентского облагропрома (1987-1988).

Первый секретарь горкома, председатель горсовета г.Арысь (1988-1992); глава администрации г.Арысь (1992-1993); заместитель главы администрации Южно-Казахстанской области (05.1993-12.1993); глава администрации, аким Сузакского района Южно-Казахстанской области (1994-1999); аким Сайрамского района Южно-Казахстанской области (1999-2003); аким Отрарского района Южно-Казахстанской области (2003-2005).

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Южно-Казахстанской области, член постоянного Комитета по экономической и региональной политике (с 2005 года); секретарь Комитета по аграрным вопросам и охране окружающей среды (с 2008 года); член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий (с 2014 года).

Награжден орденами «Знак Почета» (1982); «Құрмет» (2004), «Парасат» (2010); медалями «За освоение целинных и залежных земель» (1984), «Астана» (2000), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006).


55 лет назад (1964) родился ДАУЕШОВ Халидулла Зиноллаулы - прокурор Атырауской области.

Родился в Атырауской области. Окончил юридический факультет Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1991).

Трудовая деятельность: стажер, помощник прокурора г. Атырау (с 1991 года); прокурор отдела, старший прокурор отдела, начальник отдела общего надзора прокуратуры Атырауской области (с 1994 года); старший прокурор управления, старший прокурор департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов, старший прокурор управления по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры РК (с 1999 года); прокурор г. Уральск Западно-Казахстанской области; начальник отдела по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Атырауской области (с 2003 года); прокурор Жылыойского и Макатского районов Атырауской области (с 2004 года); прокурор г. Атырау (2010-2012); заместитель прокурора Жамбылской области (2012-2013); заместитель прокурора Западно-Казахстанской области (2013-2016); прокурор Кызылординской области (2016-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.

Награжден медалями «За боевые заслуги» (1985); «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2002); «15 лет вывода Советских войск из ДРА» (2004); «70 лет вооруженных сил ССР» (1988); «От благодарного афганского народа» (1988); «Ветеран боевых действий»; «Ұрыс әрекетінінң ардагері»; «20 лет вывода советских войск из Афганистана» (2009); «Погибшим память, слава живым»(2009); «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiздiгiне 20 жыл» (2011); «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 20 жыл» (2012); «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 20 жыл» (2012); «За верность долгу» (2012); «Защитник Отечества» (2013); «Сүлеймен Есқараев - тұңғыш прокурор»; нагрудными знаками «Прокуратура озаты» 1-й степени; «Қазақстан Республикасы прокуратурасының құрметті қызметкері»; грамотой Верховного совета СССР «Воину-интернационалисту».

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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