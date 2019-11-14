14 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день качества

Отмечается ежегодно во второй четверг ноября. Предложение ввести такой праздник внесла Европейская организация качества, а поддержала эту идею Организация Объединенных Наций. Праздник был утвержден в 1990 году.

Цель введения в международный календарь событий такой даты - привлечение внимания к проблемам качества продукции и услуг, предлагаемых разными компаниями из разных стран.

Всемирный день борьбы с диабетом

Провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в специальной резолюции A/RES/61/225 от 20 декабря 2006 года. Отмечается ежегодно, начиная с 2007 года.

Впервые Всемирный день диабета был проведен Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в 1991 году с целью координации борьбы с диабетом во всем мире. Отмечается ежегодно в день рождения Фредерика Бантинга - канадского физиолога, открывшего совместно с профессором Джоном Маклеодом гормон инсулин.

СОБЫТИЯ

В 1944 году из Грузинской ССР началась депортация турок-месхетинцев (также были депортированы курды, хемшилы и месхи-мусульманы). Месхетинские турки были принудительно переселены в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Всего было выселено 115,5 тысяч человек. Депортированные месхетинские турки были рассредоточены по отдельным поселкам в различных областях трех республик Центральной Азии как «спецпоселенцы» (то есть без права изменения места жительства).

В 2006 году состоялось открытие нового здания посольства Соединенных Штатов Америки в Астане, расположенное в трех минутах езды от резиденции Главы государства «Ак Орда», на территории 15,8 тысяч квадратных метров. Помимо здания посольства на территории дипломатической миссии также разместились резиденция посла и корпус морских пехотинцев.

В 2008 году в Баку казахстанская компания «КазМунайГаз» и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (англ. State Oil Company of Azerbaijan Republic, сокращённо SOCAR) подписали соглашение о создании Казахстанской каспийской системы транспортировки нефти.

В 2011 году в Казахстане впервые в истории республики прошла «Глобальная неделя предпринимательства». Это международное движение, которое сегодня объединяет миллионы молодых людей по всему миру и вдохновляет их на новые идеи в области бизнеса. Зародилось движение в 2006 году в Великобритании. В ноябре 2010 года в нем приняли участие более 7 миллионов человек по всему миру.

В 2012 году в рамках 67-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке состоялись выборы в Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН), в ходе которых Республика Казахстан была впервые избрана членом совета. За кандидатуру Казахстана проголосовали 183 государства.

Избрание нашей страны в крупнейшую правозащитную структуру ООН стало признанием прогресса Казахстана в вопросах последовательного укрепления и защиты универсальных прав и свобод человека, а также ярким свидетельством твердой приверженности активному международному сотрудничеству в этой области.

В 2013 году было создано Агентства по защите прав потребителей, деятельность которого заключается в осуществлении контроля и надзора за соблюдением требований, установленных техническими регламентами и нормативными документами по продукции и услугам, реализуемым потребителям, а также в области безопасности пищевой продукции на стадии ее реализации.

В 2018 году в целях комплексной поддержки молодежи Глава государства Нурсултан Назарбаев своим Указом объявил 2019 год Годом молодежи.

В 2018 году 120 миротворцев из Казахстана пополнили ряды «голубых касок ООН», служащих в составе Временных сил ООН в Ливане. Главная задача миссии - контролировать ливано-израильскую границу и поддерживать мир и безопасность в Ливане.

Казахстанские миротворцы будут проводить патрулирование вдоль «голубой линии», на наблюдательных пунктах, во взаимодействии с ливанскими Вооруженными силами и местным населением, с целью предотвращения эскалации напряженности.