14 новых школ появятся в столице в следующем году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проектирование новых школ ведется по обновленным СНиПам, что позволяет строить школы не на 1 200, а на 2 500-3 000 мест. Об этом сообщил заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев на встрече с населением по разъяснению Послания Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В ближайшие 5 лет в городе будет завершено строительство 37 школ и 10 пристроек. При этом 4 объекта будут введены в текущем году.



«До конца 2019 года ожидается ввод еще 14 объектов. Проектирование новых школ ведется по обновленным СНиПам, это позволяет строить школы не на 1200, а на 2500-3000 мест. Таким образом, за 5 лет мы сможем обеспечить столько же новых ученических мест, сколько было создано в столице за 20 лет ее существования», - сказал заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев.



Е. Аманшаев отметил, что благодаря таким мерам удалось уменьшить количество школ с трехсменным режимом работы с 11 до 5 школ в текущем году. В следующем году проблема трехсменного обучения будет снята полностью.