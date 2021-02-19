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    14 новых предприятий появятся в Карагандинской области

    19 Февраля 2021, 11:55

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в 2021 году планируется запуск 14 новых производств с созданием 2 600 рабочих мест. Запланирован объём инвестиций свыше 700 млрд тенге. Об этом сообщил глава региона Женис Касымбек на отчётной встрече с населением в онлайн-режиме, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы ставим перед собой задачу привлекать как можно больше инвестиций и создавать новые рабочие места. В 2020 году привлечено 678,3 млрд тенге, из которых доля частных средств - 81,6%. Более 2 500 новых рабочих мест обеспечил запуск 11 новых инвестиционных проектов. В 2021 году планируем привлечь не менее 715 млрд тенге инвестиций, из них свыше 80% частных. Ожидаем открытия 14 новых производств на 282,2 млрд тенге, которые обеспечат работой ещё 2 600 человек», - сказал аким области.

    Из ближайших запусков: весной - обогатительная фабрика в Жайреме, ферросплавный завод и агломерационная фабрика «Qaz Carbon». Второе дыхание обретает бывший завод РТИ в Сарани спустя 15 лет простоя. На его площадке уже заработало предприятие по производству автобусов и спецтехники с участием китайской компании «Yutong», и в ближайшее время будет запуск мелкоузловой сборки. А также в этом году начнётся строительство завода по производству шин с участием российской компании «Татнефть».

    «Чтобы не допустить сокращения рабочих мест, мы ставим перед собой задачу привлекать как можно больше инвестиций и создавать новые рабочие места», - подчеркнул Женис Касымбек.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Инвестпроекты Карагандинская область Акимат Промышленность Экономика 2020-Итоги года
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