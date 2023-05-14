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    14 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    14 Мая 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    82 года назад (1941) родился ИХТЫМБАЕВ Нуржуман Байжуманович - казахский актёр кино, первый казахский актер, сыгравший в Голливуде, где в его активе более 150 ролей.

    Окончил Панфиловское педагогическое училище, преподаватель музыки и сценической речи (1966); актерский факультет студии киноактеров при Госкино КазССР, актер кино и дубляжа (1968).

    В 1966 году в аул, где он жил и работал, приехала съемочная группа фильма «Тревожное утро». Обаятельного паренька приметили и пригласили сниматься в кино. После успешного дебюта Ихтымбаев стал штатным актером киностудии «Казахфильм». Участие в таких известных картинах, как «Песнь о Маншук» и «Седьмое небо», где он сыграл роли неунывающих, веселых и жизнерадостных балагуров, определило его дальнейшую творческую судьбу. Одна из работ актера - главная роль в картине Асанали Ашимова «Дом у соленого озера», рассказывающей о судьбе переселенцев разных национальностей, сосланных в Казахстан в 40-е годы. Снимался в фильмах «Тревожное утро» (1966), «Конец атамана» (1970), «Шок и Шер» (1972), «Я - Тянь-Шань» («Мосфильм», 1972), «Третья сторона медали» (1976), «Клад Черных гор» (1978), «Великий самоед» («Мосфильм», 1981), «Человек-олень» (1985), «Кто ты, всадник?» (1987), «Шанырак» (1987), «Юность Жамбыла» (1996) и др.

    61 год назад (1962) родился СЕЙДУЛЛАУЛЫ Женис - композитор, певец, дирижёр, музыкальный продюсер, заслуженный деятель Республики Казахстан.

    Родился в Кызылординской области. Окончил Чимкентскую музыкальную школу, хоровой дирижёр (1982); Республиканское эстрадное цирковое училище имени Ж. Елебекова, эстрадный вокал (1985); Таразский государственный университет, экономист (2005); магистратуру факультета эстрадного искусства Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, магистр искусств (2012).

    Трудовая деятельность: артист оркестра ансамбля «Гүлдер» (1984-1987); артист-инструменталист ансамбля «Арқас» Алматинской областной филармонии имени Суюнбая (1989-1994); главный дирижер Государственного ансамбля «Гүлдер» (1994-1997); солист Алматинской областной филармонии имени Суюнбая (1998-2004); заместитель заведующего идеологическим отделом Центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан» (2005); директор ансамбля «Гүлдер» филиала АО «Қазақ әуендері» (2006); региональный директор АО «Қазақ әуендері» в г. Алматы (2013); проректор по творческой работе и внешним связям Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова (2013-2014); директор республиканского эстрадно-циркового колледжа им. Ж. Елебекова (2014); директор Казахской государственной филармонии имени Жамбыла (2016-2018); директор Государственной концертной организации «Қазақконцерт» (с 2018 года).

    Награжден орденом «Құрмет» (2015); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «550-летие Казахского ханства» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Астана 20 жыл» (2018).

    52 года назад (1971) родился ШУЛЕНОВ Мажит Максутович - заместитель акима города Костаная.

    Родился в Костанайской области. Окончил Костанайской государственный университет имени А. Байтурсынова, казахский язык и литература в национальной школе (2000); Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова, экономика.

    Трудовая деятельность: комбайнер совхоза «Уркашский» Камышинского района (1988-1989); строитель отделения № 2 совхоза «Уркашский» Камышинского района (1991-1992); учитель Евгеновской СШ Тарановского района (1993-1994 годы); старший народный дружинник совхоза им. О. Дощанова, Тарановского района (1994-1996); редактор телепрограммы ТОО «ТСЛ-ТВ» (1994-1996); инспектор группы информации и общественных связей УВД Костанайской области (1998-2000); главный специалист пресс-службы, главный инспектор-пресс-секретарь, главный инспектор-помощник акима Костанайской области (2000-2006); начальник отдела информационной политики и мониторинга СМИ управления внутренней политики акимата Костанайской области (2006-2007); советник президента по связям с общественностью АО «Агромашхолдинг» (2007-2008); специалист по связям с общественностью департамента продвижения по рекламе, директор департамента по связям с общественностью продвижения рекламы, начальник организационно-контрольного департамента АО «СПК «Тобол» (2008-2015); руководитель управления внутренней политики акимата Костанайской области (2016-2017); заведующий секретариатом Костанайской областной Ассамблеи народа Казахстана (2017-2018); директор по развитию Республиканской образовательной общественно-политической газеты «Білімді Ел - Образовательная страна» (2018-2022); светник акима г. Костанай (2022-2023).

    На занимаемой должности - с января 2023 года.

    51 год назад (1972) родился КРЮКОВ Андрей Александрович - генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

    Родился в г. Алматы. Окончил училище Олимпийского резерва № 2 г. Алматы (1990); Казахский институт физической культуры, физическая культура и спорт (1994); Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, MBA Евроменеджмент (2011); Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, маркетинг (2011).

    Трудовая деятельность: Федерация плавания Республики Казахстан (1996-2001); спортивный директор Федерации плавания РК (2001-2005); генеральный директор Федерации водных видов спорта РК (2005-2008); вице-президент Азиатской федерации плавания (AASF) (с 2006 года); генеральный секретарь Федерации водных видов спорта РК (2008); генеральный координатор Зимних Азиатских игр Олимпийского совета Азии (ОСА) (с 2011 года); вице-президент Национального олимпийского комитета РК по вопросам международного сотрудничества (2015, переизбран в 2020 году); советник заместителя Премьер-Министра РК (2015-2016); президент Федерации водных видов спорта РК (с 2019 года).

    На занимаемой должности - с мая 2020 года.

    Мастер спорта СССР (1989), мастер спорта Международного класса Республики Казахстан по водному поло (1994), заслуженный тренер Республики Казахстан (2010); неоднократный призер чемпионатов и обладатель Кубков Республики Казахстан по водному поло; победитель Азиатских игр (Хиросима, Япония, 1994).

    Награжден орденом «Құрмет» (2014); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2012), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).

    Автор:

    Артем Волков

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