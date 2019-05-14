14 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

ИМЕНА









78 лет назад (1941) родился ИХТЫМБАЕВ Нуржуман Байжуманович - казахский актёр кино, первый казахский актер, сыгравший в Голливуде, где в его активе более 150 ролей. Окончил Панфиловское педагогическое училище, преподаватель музыки и сценической речи (1966); актерский факультет студии киноактеров при Госкино КазССР, актер кино и дубляжа (1968). В 1966 году в аул, где он жил и работал, приехала съемочная группа фильма «Тревожное утро». Обаятельного паренька приметили и пригласили сниматься в кино. После успешного дебюта Ихтымбаев стал штатным актером киностудии «Казахфильм». Участие в таких известных картинах, как «Песнь о Маншук» и «Седьмое небо», где он сыграл роли неунывающих, веселых и жизнерадостных балагуров, определило его дальнейшую творческую судьбу. Одна из работ актера - главная роль в картине Асанали Ашимова «Дом у соленого озера», рассказывающей о судьбе переселенцев разных национальностей, сосланных в Казахстан в 40-е годы. Снимался в фильмах «Тревожное утро» (1966), «Конец атамана» (1970), «Шок и Шер» (1972), «Я - Тянь-Шань» («Мосфильм», 1972), «Третья сторона медали» (1976), «Клад Черных гор» (1978), «Великий самоед» («Мосфильм», 1981), «Человек-олень» (1985), «Кто ты, всадник?» (1987), «Шанырак» (1987), «Юность Жамбыла» (1996) и др.







63 года назад (1956) родился АДИЛЬБЕКОВ Даурен Зекенович - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по финансам и бюджету.

Родился в Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) области. Окончил Новосибирский электротехнический институт, инженер-электромеханик (1979); Московскую Академию народного хозяйства, менеджер высшей категории (1994).

Трудовая деятельность: слесарь-электрик совхоза «Бахтинский» Урджарского района Семипалатинской области (1974); мастер, старший мастер, начальник цеха троллейбусного парка №1, главный инженер, директор трамвайного депо г. Алматы (1979-1989); заместитель председателя исполкома Советского райсовета (1989-1992); первый заместитель главы Советской районной администрации г. Алматы (1992-1994); первый заместитель генерального директора Казахстанского Центра поддержки и развития предпринимательства (1995-1997); первый заместитель акима Кокшетауской области, начальник областного управления экономики Северо-Казахстанской области (1997); заведующий сектором экспертно-аналитического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК (1997-1998); заместитель акима Акмолинской области (1998-2004); аким города Кокшетау (2004); заместитель акима Акмолинской области (2004-2005); профессор кафедры экономики и менеджмента Кокшетауского института экономики и менеджмента (2005-2006); вице-президент АО «Темір жол жылу» АО «НК «Қазақстан темір жолы» (2006-2008); и.о. начальника Есильского департамента экологии Министерства охраны окружающей среды РК (2008); заместитель акима Акмолинской области (2008-2017); первый заместитель акима Акмолинской области (02.2017-06.2017).

На занимаемой должности - с 2017 года.



36 лет назад (1983) родился АБИШЕВ Олжас Амангельдиевич - вице-министр здравоохранения Республики Казахстан.

Родился в Кызылорде. Окончил Кызылординский государственный университет, информационные системы (2004); Университет Аулие Ата (2005); Андонгский национальный университет (магистратура, докторантура, Южная Корея), иформационная и коммуникационная инженерия (2006, 2010).

Трудовая деятельность: оператор-программист ОАО «Казвторчермет», г. Кызылорда (2000-2004); директор отдела по информационным технологиям РГП «Центр по недвижимости» по Кызылординской области (06.2004-08.2004); инженер-разработчик Man&Tel LTD, г. Гуми, Южная Корея (2006-2007); ассистент профессора Университета для региональной инновации (NURI) (2004-2009); управляющий директор АО «Казагромаркетинг» (04.2010-08.2010); начальник отдела мобильной дифференциальной станции АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» (2010-2011); главный аналитик Центра компетенции электронного правительства АО «Национальные информационные технологии» (2011-2012); директор департамента информационных технологий ТОО «Демеу-УМХ» при АО «Национальный медицинский холдинг» (03.2012-11.2012); директор административного департамента АО «Национальный медицинский холдинг» (2012-2013); консультант по информационным системам АО «Центр медицинских технологий и информационных систем» (2013-2014); директор департамента передовых технологий и инноваций АО «Центр военно-стратегических исследований» (2013-2015); управляющий директор АО «Астана Innovations» (03.2015-08.2015); заместитель генерального директора РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» МЗСР РК (2015-2017); и.о. генерального директора РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» МЗСР РК (02.2017-09.2017); генеральный директор РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» МЗ РК (2017-2018).

На занимаемой должности - с июня 2018 года.