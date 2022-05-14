14 Мая 2022 07:00

14 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день справедливой торговли

Этот памятный день проводится под руководством Всемирной организации справедливой торговли ежегодно во вторую субботу мая. Благородная миссия праздника - пропаганда постулатов справедливой торговли и честное ведение бизнеса в соответствии с международным регламентом. Главными темами для порицания становятся детский труд, рабская кабала, взвинченные цены и нарушение экосистем производства.

Всемирный день мигрирующих птиц

Отмечается каждый год во вторую субботу и второе воскресенье мая. Учреждению этого дня предшествовало подписание Международной конвенции по охране птиц в 1906 году.

Цель проведения мероприятий - расширение знаний о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения.

СОБЫТИЯ

В 1869 году был основан город Актюбинск, современное официальное название - Актобе. Город возник на месте крепости Ак тобе (Белый холм). В 1977 году стал центром Западно-Казахстанской железной дороги. В настоящее время является крупным экономическим центром Казахстана.

В 1993 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. Участники встречи приняли Декларацию, в которой заявили о своей решимости идти по пути глубокой интеграции, создания общего рынка для свободного продвижения товаров, капиталов и услуг.

В 2009 году в Шевченковском районе г. Киева улица Кузьминская, пролегающая возле здания посольства Казахстана, была переименована в честь великого казахского мыслителя и поэта Жамбыла Жабаева.

В 2013 году в Женеве были объявлены результаты международного конкурса WSIS Project Prizes 2013, который прошел в рамках форума Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества.

Система электронного лицензирования Казахстана (www.elicense.kz) стала лучшим проектом в категории «E-Business». Всего в конкурсе приняли участие более 280 проектов из 64 стран мира. www.elicense.kz - это электронная система, которая позволяет получать различные разрешительные документы через Интернет.

В 2014 году в Астане Казахский национальный музей пополнился новыми ценными экспонатами. В дар музею были переданы реконструированный шапан знаменитого бия Казахского ханства Толе-би, элемент ханского знамени, датируемый XVII веком, и сенсационные археологические находки Ботайской культуры - истока Евразийской цивилизации. Последние экспонаты музею предоставил известный казахстанский археолог Виктор Зайберт.

В 2015 году в Швейцарии мануфактура Frank Muller выпустила часы с гербом Казахстана на циферблате. Они обойдутся эстетам в 29 тыс. долларов, а золотые - и вовсе в 35 тыс.

В 2016 году в Кёльне при организационной поддержке Европейской ассоциации казахов и посольства Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия состоялся традиционный малый Курултай казахов Европы, собравший около двух тысяч представителей этнических диаспор из Германии, Великобритании, Франции, Венгрии, Австрии, Швейцарии, Швеции, Дании, Норвегии, Нидерландов, Турции, а также США.

Главная цель - напомнить молодому поколению о наследии и культуре своего народа. Такие встречи имеют огромное значение для казахов, живущих вдали от исторической Родины. Более того, курултаи являются той площадкой, где соотечественники имеют возможность поднять и обсудить самые актуальные вопросы.

В 2018 году в основную конкурсную программу 71-го Каннского международного кинофестиваля был включен фильм «Айка» - кинопродукция пяти стран: России, Казахстана, Германии, Польши и Китая.

Сюжет «Айки» - история молодой эмигрантки из Кыргызстана, которая нелегально работает в Москве, о ее внутреннем человеческом росте, материнстве, которого она лишается, а потом вновь обретает. Главную роль исполнила Самал Еслямова, получившая приз кинофестиваля в номинации «Лучшая актриса». И это происходило впервые в истории современного казахстанского кинематографа.

В 2019 году в горах Жамбылской области появился Пик писателя Шерхана Муртазы.

В Меркенском ущелье был проведен открытый областной горный фестиваль альпинизма «Вольный ветер-2019», в ходе которого было совершено восхождение на вершину 3 250 метров. До этого времени пик был безымянным, и его назвали в честь народного писателя Казахстана Шерхана Муртазы.

Шерхан Муртаза - уроженец Жуалынского района Жамбылской области, советский и казахский писатель, общественный и политический деятель. Народный писатель Казахстана, заслуженный деятель культуры Казахской ССР. Лауреат Государственный премии Казахской ССР.