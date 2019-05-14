14 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ



В 1869 году основан город Актюбинск, современное официальное название - Актобе. Город возник на месте крепости Ак тобе (Белый холм). В 1977 году стал центром Западно-Казахстанской железной дороги. В настоящее время является крупным экономическим центром Казахстана.



В 1993 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. Участники встречи приняли Декларацию, в которой заявили о своей решимости идти по пути глубокой интеграции, создания общего рынка для свободного продвижения товаров, капиталов и услуг.



В 2009 году по решению Киевского городского совета от 18 декабря 2008 года в Шевченковском районе улица Кузьминская переименована в честь великого казахского мыслителя и поэта Жамбыла Жабаева. В 2009 году 8 мая на этой улице состоялась официальная церемония открытия мемориальной доски Жамбыла Жабаева.



В 2010 году коллектив столичного Театра танца Алексея Велижанина завоевал «золото», две серебряные и бронзовую медали на прошедшей в Москве 7-й Всемирной олимпиаде по танцам. Для новичков на олимпиаде результат более чем внушительный, так как наша страна впервые приняла участие в столь масштабном спортивном мероприятии. В номинациях «Модерн», «Танцевальное шоу» и «Балет» танцоры столичного театра оказались лучшими из коллективов 35 стран мира.



В 2010 году в номинации «Лучший игровой фильм» отечественный фильм-притча «Келин» режиссера Ермека Турсунова получил Гран-при ежегодного Международного благотворительного кинофестиваля в Монако «5th Monaco charity Film Festival».



В 2011 году ученик 11-го класса Атырауского казахско-турецкого лицея Ильяс Накпаев одержал в Москве победу в V Международном конкурсе «Математика и проектирование», участие в котором приняли 215 учащихся из Европы и СНГ. Золотой медали Ильяс удостоен за работу под названием «О корнях одного многочлена Гурвица», которую он представил на секции «Наука математика».



В 2012 году на мировом фестивале «GEF», прошедшем в итальянском городе Сан-Ремо, танцевальный ансамбль из Мангыстауской области «Жорга», которым руководит Серик Сариев, получил главный приз, а ансамбль домбристов из Каракиянского района «Акжелен» занял первое место. В фестивале приняли участие около 700 артистов из 12 стран. Особенностью этого фестиваля было то, что не предусматривалось вторых и третьих мест - только главный приз и первое место.



В 2013 году в Женеве объявлены результаты международного конкурса WSISProjectPrizes 2013, который прошел в рамках форума Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества. Система электронного лицензирования Казахстана (www.elicense.kz) стала лучшим проектом в категории «E-Business». Всего в конкурсе приняли участие более 280 проектов из 64 стран мира. www.elicense.kz - это электронная система, которая позволяет получать различные разрешительные документы через Интернет.



В 2014 году в Астане Казахский национальный музей пополнился новыми ценными экспонатами. В дар музею переданы реконструированный шапан знаменитого бия Казахского ханства Толе би, элемент ханского знамени, датируемый XVII веком, и сенсационные археологические находки Ботайской культуры - истока Евразийской цивилизации. Последние экспонаты музею предоставил известный казахстанский археолог Виктор Зайберт.



В 2015 году в Швейцарии мануфактура Frank Muller выпустила часы с гербом Казахстана на циферблате. Они обойдутся эстетам в 29 тысяч долларов, а золотые - и вовсе в 35 тысяч.



В 2016 году в Кёльне при организационной поддержке Европейской ассоциации казахов и посольства Республики Казахстан в Федеративной Республики Германия состоялся традиционный малый Курултай казахов Европы, собравший около двух тысяч представителей этнических диаспор из Германии, Великобритании, Франции, Венгрии, Австрии, Швейцарии, Швеции, Дании, Норвегии, Нидерландов, Турции, а также США. Главная цель - напомнить молодому поколению о наследии и культуре своего народа. Такие встречи имеют огромное значение для казахов, живущих вдали от исторической Родины. Более того, курултаи являются той площадкой, где соотечественники имеют возможность поднять и обсудить самые актуальные вопросы.



В 2018 году молодежная сборная Казахстана по карате выиграла 17 медалей на чемпионате Азии в Окинаве (Япония). С 5 золотыми, 5 серебряными и 7 бронзовыми медалями наша команда заняла второе место в общем зачете турнира, уступив лишь родоначальникам этого единоборства - японцам. https://www.inform.kz/ru/kazahstancy-zavoevali-5-zolotyh-medaley-na-rodine-karate_a3251907



В 2018 году в основную конкурсную программу 71-го Каннского международного кинофестиваля был включен фильм «Айка» - кипродукция пяти стран: России, Казахстана, Германии, Польши и Китая.

Сюжет «Айки» - история молодой эмигрантки из Кыргызстана, которая нелегально работает в Москве, о ее внутреннем человеческом росте, материнстве, которого она лишается, а потом вновь обретает. Главную роль исполнила Самал Еслямова, получившая приз кинофестиваля в номинации «Лучшая актриса». И это происходило впервые в истории современного казахстанского кинематографа. https://www.inform.kz/ru/v-programmu-kannskogo-festivalya-vklyuchili-rossiysko-kazahstanskiy-fil-m_a3251743