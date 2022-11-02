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    14-летняя девочка спрыгнула с 19-го этажа в Астане

    2 Ноября 2022, 19:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В отдел полиции УП района «Алматы» ДП города Астаны 2 ноября в 17.25 часов поступил вызов о том, что по улице Куанышбаева обнаружен труп подростка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    В ходе проверки данный факт подтвердился. Сотрудниками полиции ее личность установлена. Ею оказалась 14-летняя несовершеннолетняя, которая спрыгнула с 19-го этажа.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК, назначены соответствующие экспертизы.


    Астана МВД РК
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