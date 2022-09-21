14-летний подросток «заминировал» школу в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Сообщение о террористах в школе поступило в ДЧС Павлодарской области. Полиция области установила и задержала учащегося СШ имени Б. Момышулы поселка Пограничник города Аксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

14-летний подросток подозревается в совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Установлено, что несовершеннолетний поспорил с одноклассниками. Вину он признал.

21 сентября по телефону 112 ДЧС Павлодарской области поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве.

«В средней общеобразовательной школе имени Бауржан Момышулы по улице Академика Чокина, 27 находятся террористы, – говорилось в сообщении. По указанному адресу незамедлительно направились экстренные службы, проведена эвакуация свыше тысячи учащихся и 83 членов персонала. На месте работали саперы, проводился осмотр школы. – Взрывное устройство не обнаружили. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК Республики Казахстан. Проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к данному факту», – сообщил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Полиция напоминает, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является уголовным правонарушением, влечет за собой уголовную ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.



