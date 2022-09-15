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    14-летний мальчик на мотоцикле насмерть разбился в Жетысуской области

    15 Сентября 2022, 07:42

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 14-летний мальчик на мотоцикле насмерть разбился в Жетысуской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Факт зарегистрировали 14 сентября в селе Талдыбулак Кербулакского района. Предварительно установлено, что 14-летний школьник, управляя мотоциклом, выехал со второстепенной улицы на главную, где столкнулся с автомашиной Nissan Maxima. Ребенок получил серьезные травмы и погиб на месте происшествия. На месте ДТП продолжают работать сотрудники районной полиции, которые выясняют все обстоятельства дорожной аварии.

    По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное ст.345 УК РК.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ДТП Жетысуская область
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