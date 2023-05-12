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    14 килограммов синтетических наркотиков изъято с начала года в Астане

    12 Мая 2023, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Астаны Рустам Гасизов сообщил, что с начала года в Астане зарегистрировано 362 наркопреступления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года зарегистрировано 362 преступления, связанных с наркотиками. Среди них 68 относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Следственные действия завершены, 49 уголовных дел направлены в суд. Среди них особо тяжелых – 21 и тяжелых случаев – 28. С начала года в Астане изъято около 14 килограммов синтетических наркотиков. В 2022 году выявлено 4 нарколаборатории», - подчеркнул Рустам Газизов.

    Ранее сотрудники столичного департамента АФМ задержали граждан, которые пытались доставить марихуану в Казахстан почтой из США. В ходе осмотра в коробке из-под игрушек обнаружено растительное вещество со специфическим запахом.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Борьба с преступностью МВД РК Борьба с наркотиками
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