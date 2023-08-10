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    14 кг марихуаны пытался провезти пассажир такси в Жамбылской области

    10 Августа 2023, 19:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 14 кг марихуаны пытался провезти пассажир такси в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В рамках ОПМ «Қарасора» сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью ДП Жамбылской области, департамента по противодействию наркопреступности МВД РК и специального подразделения Нацгвардии «Беркут» провели совместную операцию по задержанию пассажира, пытавшегося провести особо крупную партию наркотиков на такси. При реализации оперативной информации на 85 км трассы Мерке – Шу – Бурылбайтал остановлен автомобиль Niva. Во время досмотра на заднем сиденье машины обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом зеленого цвета, похожим на наркотическое средство, которое принадлежит пассажиру - 50-летнему жителю Шу.

    Согласно заключению экспертизы изъятое вещество является высушенной марихуаной общим весом 14 кг 60 граммов.

    «Задержанный дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания Шуского района. По факту начато досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет, – сообщил начальник УПН ДП Алим Бажикбаев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область Видео МВД РК Борьба с наркотиками
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